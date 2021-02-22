"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Информационно-коммуникационные технологии

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Сегодня информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Без них стала немыслима ни одна сфера жизнедеятельности человека. В стране, в частности, в Республике Каракалпакстан данная сфера переживает бурное развитие.

Сегодня мы беседуем с начальником Территориального управления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по Республике Каракал­пакстан Тимуром Баекеевым.

— Расскажите, пожа­луйста, о развитии цифровой инфраструктуры в нашей республике.

— Для сведения хочу отметить, что численность населения нашей республики составляет 1 916 124 человек, количество семей — 415 224, а количество частных жилых домов и квартир — 328 900. Эти цифры привожу не зря. Ведь наша конечная цель — создать удобства для человека, максимальные условия и возможности пользоваться достижениями сферы ИКТ... Объем предоставленных информационно-коммуникационных услуг в Каракалпакстане в течение прошлого года составил свыше 380 млрд. сумов. Доля услуг в общем объеме оказанных услуг по республике составила 7,2%.

В целях увеличения пропускной способности магистральных линий телекоммуникаций в Республике Каракалпакстан с начала 2020 года в рамках 59 проектов DWD7000 и развития местной сети связи установлено 197 современных телекоммуникационных устройств емкостью 120,4 тыс. телефонных номеров. Количество станций достигло 265-ти с общей емкостью 163,4 тыс. номеров.

С начала прошлого года в целях дальнейшего развития телекоммуникационной сети республики, расширения доступа населения к современным услугам проложено 2,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи, общая протяженность которых составила 5,6 тыс. км. Сегодня пропускная способность межреспубликанской магистральной сети увеличена в четыре раза и составила 200 Гбит/с., в несколько раз увеличена и межрайонная сеть, составив 40 Гбит/с.

Благодаря проложенным волоконно-оптическим линиям связи высокоскоростной интернет стал доступен и учреждениям социальной сферы. Теперь 91 процент объектов народного образования, в абсолютных цифрах 394 — дошкольного образования и 237 учреждений здравоохранения республики имеют возможность пользоваться услугами глобальной сети интернет.

Из действующих 416 зданий махаллинских сходов граждан республики до 136-ти проложено 64,2 км волоконно-оптических линий связи, а в 85-ти из них установлены конечные устройства.

Вместе с тем, в целях дальнейшего развития мобильных услуг в стране в 2020 году была установлена 91 новая базовая станция, 336 существующих мобильных базовых станций были модернизированы под технологии широкополосного доступа 3G/ 4G.

Следует отметить, что к концу текущего 2021 года мобильная связь будет доступна во всех населенных пуктах республики без исключения, а широкополосным мобильным интерентом сможет воспользоваться 95 процент населения. В 2022 году и этот показатель планируют довести до 100 процентов.

В настоящее время количество абонентов мобильной связи в Республике Каракалпакстан составляет 1,37 миллиона человек. Населенные пункты республики на 100% охвачены сигналами цифрового телевидения.

В течение 2020 года на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в республике было направлено 472,2 млрд сумов.

— Как сегодня налажена работа почтовой связи?

— Сегодня населенные пункты республики обслуживают 112 отделений почтовой связи. В целях обеспечения доступа населения к интерактивным государственным услугам в почтовых отделениях проводится обучение и переподготовка специалистов.

В настоящее время для населения города Нукуса и Бозатауского района на почтовой связи создана возможность пользоваться 15 видами необходимых электронных государственных услуг. Вскоре такая возможность появится во всех почтовых отделениях республики.

— Как претворяется в жизнь пять важных инициатив Президента страны? И немного о проекте "Миллион программистов".

— В рамках пяти важных инициатив, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан, в республике создано 12 учебных центров цифровых технологий. Вскоре такие IT-центры откроются и в Кунградском, Караузякском и Нукусском районах.

На сегодняшний день в эти учебные центры вовлечено более 1500 молодых людей, свыше 1400 из них успешно окончили их. Следует отметить, что эти центры во всех городах и районах республики охватывают более 10 000 юношей и девушек в год.

В то же время, свыше 18 тысяч учащихся общеобразовательных школ посещают "Клуб цифровых технологий", созданные в данных образовательных учреждениях.

На сегодняшний день свыше 13 тысяч заинтересованных молодых людей республики зарегистрированы на сайте www.uzbekcoders.uz в рамках проекта "Один миллион программистов", осуществляемого в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Более 2700 из них получили соответствующие сертификаты.

По результатам конкурса, проведенного в рамках проекта "Один миллион программистов" по Узбекистану, победителями стали учителя информатики 22 общеобразовательных школ республики. Для сведения хочется отметить, что Республика Каракалпакстан в республиканском рейтинге ТОП-100 заняла второе место.

В будущем Основы программирования будут преподаваться и в общеобразовательных школах. Для учителей информатики будут организованы специальные курсы по программированию.

— В 2021-2023 годах по всей стране предусмотрено поэтапное создание специализированных школ с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Начаты ли работы в этом направлении в республике?

— В рамках совершенствования системы образования в соответствии с последними достижениями в сфере ИКТ, высокой потребностью в квалифицированных IT-кадрах, 6 октября 2020 года Президент Республики Узбекистан подписал Постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией ". В соответствии с данным Постановлением, в 2021-2023 годах в районах и городах республики поэтапно будут созданы специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Предусмотрено создание условий для творческого развития, для организации углубленного обучения учащихся информационным технологиям и основам компьютерного программирования, в том числе путем интеграции проекта "Один миллион программистов" с учебными программами школ. В текущем году на базе столичной общеобразовательной школы №2 будет создана специализированная опорная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий. В настоящее время школа ремонтируется и оснащается. В нынешнем году будет открыто семь таких школ, в 2022 году — пять, а в 2023— четыре.

— Коротко о создании филиала IT-Park в Нукусе...

— В мае прошлого года в самом центре нашей столицы начались работы по строительству 16-этажного IT-парка, запуск которого запланирован ко Дню независимости. В здании будут расположены современные комфортабельные офисы, коворкинг-центр, аудитории для обучения IT-английскому языку, киберспорту, робототехнике, IT-центр, IT-лаборатории, конференц-залы, учебные аудитории. В филиале планируется создать более 700 новых рабочих мест.

— Что делается в республике в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан — 2030"?

— 5 октября прошлого года подписан Указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении стратегии "Цифровой Узбекистан — 2030" и мерах по ее эффективной реализации". Данным Указом была утверждена стратегия "Цифровой Узбекистан — 2030", включающая такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры, электронного правительства, цифровой экономики, национального рынка цифровых технологий, образования и повышения квалификации в сфере информационных технологий. В рамках стратегии "Цифровой Узбекистан — 2030" согласно разработанной трехлетней программе по цифровой трансформации Республики Каракалпакстан планируется проведение более 129 мероприятий общей стоимостью 24,45 млрд. сумов.

До конца первого квартала 2021 будут продолжены работы по цифровой трансформации в таких образцовых районах и городах, как Тахиаташский, Бозатауский районы и город Нукус. Будут реализованы 84 мероприятия на свыше чем 7,45 млрд. сумов.

В частности, в 2020-2022 годах в нашей республике предусмотрено проведение 45 мероприятий на сумму более чем 17 млрд. сумов. Это — расширение 17 цифровых инфраструктур, внедрение 6 цифровых технологий в государственном управлении, 30 социальных,15 инженерных сетей, 4 цифровизация сельского хозяйства и 12 — включают обучение менеджеров и персонала.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с соответствующими ведомствами и организациями работает над реализацией задач по внедрению Стратегии "Цифровой Узбекистан — 2030" в Республике Каракалпакстан.

В Бозатауском районе в прошлом году проведено 33 мероприятия.

На дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в республике в нынешнем году будет направлено 38,4 млрд. сумов. В том числе, будут установлены современные цифровые телекоммуникационные устройства емкостью 20,3 тысяч номеров и построено около 732 км волоконно-оптических линий связи. Пропускная способность телекоммуникационной транспортной сети будет увеличена до 600 Гбит / с (в 1,5 раза) на уровне республиканского центра, до 60 Гбит / с (в 1,5 раза) на уровне города и района.

Для расширения уровня охвата мобильной связью и модернизации будут установлены 103 базовых станции. Все здания махаллинских сходов граждан республики будут подключены к услугам высокоскоростного Интернета в установленном порядке.

В конце, хочу отметить, что наряду с успехами, существуют и немало проблем. К примеру, причиной медленного процесса внедрения ИКТ, я считаю, отсутствие отделов внедрения ИКТ и штатных единиц в государственных, административных органах, департаментах и организациях. А также в процессе оказания государственных услуг недостаточно широко используется имеющийся потенциал в сфере почтовых услуг. Надеемся, что это со временем разрешится.

М.ТУРАЕВА

НА СНИМКЕ: Т.Баекеев.