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КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА-2020» В САМАРКАНДЕ

В городе Самарканде прошла церемония награждения победителей конкурса "Студент года-2020".

По итогам конкурса 21 студент признаны победителями в различных номинациях, из них — 14 стали лауреатами. Среди них есть студенты из Каракалпакстана.

Так, студентка факультета физической культуры Каракалпакского государственного университета имени Бердаха Клара Дарменбаева признана лучшей в номинации "Самый активный студент-спортсмен года", а студент факультета каракалпакской филологии и журналистики КГУ Адильбек Латипов стал лауреатом конкурса.

А также студент 2-го курса Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана Азизбек Алламуратов вышел победителем в номинации "Самый активный творческий студент года".

Всем победителям вручены денежные призы и специальные дипломы.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.