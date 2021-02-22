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Каждый год в Нукусской Детской школе музыки и искусства №1 имени Есжана Бахсы проводятся творческие конкурсы, где одаренные дети отбираются на республиканские этапы.

На днях подобный традиционный смотр-конкурс под девизом "Пять инициатив-пять возможностей" собрал родителей и учащихся школы в концертный зал учебного заведения.

В этот день ребята умело демонс­трировали результаты своих занятий: пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, на суд зрителей выносили добротные актерские способности.

Воспитанники отделений "Хоровое исполнение", "Эстрадный вокал", "Театральное искусство", "Гитара", "Академический вокал", "Ансамбль" показали разнообразные и яркие номера.

— В настоящее время нашу школу посещают более 600 учеников, которые обучаются в 14 отделениях, — говорит преподаватель отделения "Академический вокал" Айгуль Тныбаева. — Такие конкурсы помогают нашим детям вести себя на сцене, побеждать свой страх перед публикой и, конечно, получать возможность выступать на больших сценах.

По результатам конкурса были объявлены победители. Самыми лучшими оказались З.Махсудова, А.Осербаева, С.Джуманазарова, А.Аймурзаев, Н.Сарсенов, М.Уразымбетов, В.Ким и другие.

Они, а также учащиеся отделений "Хоровое исполнение", "Ансамбль" и "Театральное искусство" были отмечены Почетными грамотами.

Х.Халилаева.

Фото автора.