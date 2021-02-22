"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ОБОГАЩАЮТ ФЛОРУ РЕСПУБЛИКИ

Среди зимы оказаться в оранжерее ботанического сада — это как попасть в лето. В разгар непогоды или в пасмурный день можно любоваться яркостью красок зелени, особенно если это тропические или субтропические растения.

Одним из любимых мест студентов и школьников не только Элликкалинского района, но и других, а также Хорезмской области является филиал Ташкентского Ботанического сада им. Амира Темура Института "Ботаника" Академии наук Республики Узбекистан, что в Элликкалинском районе. Подобные учреждения являются научно-исследовательскими, изучающими растения с целью управления их жизнью и создания новых форм, наиболее удовлетворяющих запросы человека. Важнейшее звено в работе ботанических садов — акклиматизация растений в целях обогащения флоры новыми ценными видами.

На протяжении многих лет в Ботаническом саду ведут поиск полезных растений, комплексно их изучают и занимаются их интродукцией (выращивание растений из других регионов в новых условиях) и акклиматизацией, а также ищут различные способы воспроизводства некоторых видов. Эта проблема весьма актуальна в условиях Приаралья, пережившего высыхание Аральского моря, соль которого разносится не только по Каракалпакстану, но и за десятки тысяч километров, деградируя почву. Ряд учреждений республики занимается посевом и посадками на дне высохшего моря пустынных и других растений с целью остановки солепереноса и создания на этих землях зеленого покрова. В этой работе необходима помощь таких учреждений как ботанические сады.

Основу ботанического сада в Бустане составляет коллекция уникальных растений, которые выращиваются в открытом грунте, оранжерее и теплицах, в большинстве своем это интродуцированные растения. Работники сада следят за тем, как растения приспосабливаются к новым почвенно-климатическим условиям, а полученные данные используются в научных исследованиях.

— Площадь Ботанического сада составляет 43 гектара, и в настоящее время у нас выращиваются более 602 видов, — говорит директор филиала Рустам Бабаджанов. — Наши растения находятся в таких же почвенно-климатических условиях, как и на полях фермеров региона. К примеру, лето прошлого года выдалось длительно жарким и маловодным и это сказалось на некоторых видах, они не смогли адаптироваться к новым условиям.

25 гектаров Ботанического сада занимают деревья и кустарники, они размещены согласно географическому принципу. В теплицах — тропические и субтропические культуры. Отдельное место отведено лекарственным и красильным растениям. Последние начали выращивать в ботаническом саду одними из первых в республике, к примеру, такое растение как индигофера красильная (Indigofera tinctoria L), из которого получают краситель для тканей, а также добавляют при изготовлении басмы. Р.Бабаджанов рассказывает, что ботанический сад может производить красильное растение в крупных объемах, если оно будет востребовано в текстильном производстве на предприятиях района.

Ботанический сад включен в список уникальных научных объектов Узбекистана. Здесь, в почвенно-климатических условиях Каракалпакстана выращивают редкие растения. Одно из них — вашингтонская пальма, которая растет в оранжерее, ее высота достигла 11 метров, и в этом году ее точка роста была обрезана и изменена. На данный момент в саду интродуцированы более 60 видов деревьев и кустарников, более 60 видов лекарственных и красильных растений. В теплицах и оранжереях выращивают более 170 уникальных видов тропических и субтропических растений. Среди них каштан украинский, японская софора, акация ленкоранская, дуб пирамидальный; из хвойных пород — метасеквойя, сосна крымская, разные виды можжевельника и туи, а также из декоративных видов катальпа, ясень, гиацинт, нарцисс, более 90 разновидностей гибискуса; из лекарственных растений — аралия ман­чжурская, стеркулия лавровичная, календула; из тропических растений — лимон, апельсин, мандарин (цитрусовые), ананас, папайя, начали плодоносить бананы.

Только в прошлом году коллекция сада пополнилась 13 видами новых растений. Из лекарственных растений были посажены алтей на 0,05 га, валериана — на 0,03 га. Проведена реконструкция и санация растений на 4 гектарах территории, а существующий питомник многолетних зеленых хвойных был расширен еще на 3 га, занимая общую площадь 9 га.

— С созданием в 2018 году Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан наш Ботанический сад начал с ним сотрудничество, — говорит Р.Бабаджанов. — Весной 2019 года в ауле "Тик озек" Муйнакского района мы создали питомник солеустойчивых растений для дальнейшей посадки саженцев и сеянцев вокруг Муйнака.

В питомнике выращиваются 17 разновидностей деревьев и кустарников — клен, ясень, катальпа, сирийская роза, бузина, ленкоранская акация, софора японская, амфора. Перед посевом в питомник семена растений прошли обработку химическими препаратами для защиты растений от вредных организмов и болезней, что в свою очередь позволило получить хорошие всходы и здоровые саженцы. В прошлом году первые саженцы из питомника были перенесены на пустынные территории вблизи Муйнака.

Р.Бабаджанов рассказал, каким был тяжелым прошлый год для них. По причине локдауна и закрытия границ весной они не могли реализовать свою продукцию. Коллективом было принято решение передать на безвозмездной основе саженцы ряду социальных объектов в Нукусе, Ходжейлийском и Элликкалинском районах. Надеется, что наступивший год не будет похож на предыдущий. В этом году Ботанический сад помимо основных культур будет выращивать различные новые виды лекарственных растений, в большинстве своем комнатные: алоэ, золотой ус, каланхоэ и новый вид топинамбура, выведенный в нашей стране, для изучения условий выращивания в регионе и реализации выращенных интродуцированных растений.

И.ПЕТРУШИНА