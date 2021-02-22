"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура

«ФАНТАЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»

Дизайнер Айзада Нурумбетова не гонится за славой, все, что ей нужно — заниматься любимым делом, оставаться самой собой и дарить радость людям. Ее коллекции отличают от работ других дизайнеров — традиционность, от которой она никогда не отступала. Костюм юной красавицы или умудренной годами женщины — это волшебный мир, открывая его, познаешь душу народа, его обычаи, становишься с ним одним целым.

Выставка "Фантазия без границ", прошедшая в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого стала еще одним подтверждением того, что А.Нурумбетова умеет восхищать и удивлять, волновать и радовать, создавая неповторимые образы.

Ее модели — обычные девушки и женщины, живущие рядом с нами, умеющие с достоинством и гордостью носить все, что создается руками настоящих мастериц. Именно они и вдохновляют дизайнера на новые коллекции, которым потом рукоплещут в России и Казахстане, Турции и Китае, Германии, Индии, Пакистане и в других странах мира.

Каждый выход участниц показа на импровизированный подиум вызывал неподдельные эмоции, особенно когда по нему прошлись самые маленькие модницы — в ярких, красочных нарядах они были особенно великолепны. Образы, создаваемые дизайнером, продуманы до мелочей, в них нет ничего случайного, все так, как когда-то носили прапрабабушки сегодняшних моделей. Практически все работы воссозданы по музейным экспонатам, они, своеобразная ожившая история, связующая нить между прошлым, будущим и настоящим.

Проект "Фантазия без границ", осуществленный известной ремесленницей при поддержке Министерства культуры Республики Каракалпакстан и Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого — это не только показ коллекции, но и выступление молодых жырау и баксы, встречи с известными служительницами Мельпомены, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе, художниками, ремесленницами, учеными, блогерами.

У неё немало учениц по всей республике, многие из них благодаря своей наставнице нашли себя, обрели счастье, занимаясь творчеством.

У фантазии и вправду нет границ, если осуществлять не только свои мечты, но и помогать сбываться мечтам других. Это Айзада Нурумбетова знает точно.

А.Аминова