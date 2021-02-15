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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ КАРАКАЛПАКСТАНА ПО БОКСУ СРЕДИ ДЕВОЧЕК

В Нукусе состоялся первый чемпионат Республики Каракалпакстан по боксу среди девочек.

В соревнованиях, организованных Каракалпакским отделением Федерации бокса Узбекистана совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, приняли участие девочки 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения и девушки старше 18 лет.

На пьедестал почета поднялись участницы, которые продемонстрировали свое мастерство, ловкость и силу в своих весовых категориях.

Лучшей спортсменкой турнира была признана Гулойим Бекмуратова из Нукуса.

— В соревнованиях из Муйнакского района участвовали 8 спортсменок, 6 из них стали призерами чемпионата, — говорит тренер детско-юношеской спортивной школы Науризбике Туралиева. — Наши спортсменки Саида Алписбаева в весовой категории 40 килограммов и Гулбану Досназарова в весовой категории свыше 70 килограммов заняли первое место, Нуржамол Омарова в весовой категории 52 килограмма, Наргиза Сагинбоева в весовой категории 49 килограммов, Фарида Бабаниязова в весовой категории 58 килограммов удостоились второго места, Гулпари Куанишбоева в весовой категории 49 килограммов стала обладательницей третьего места.

— В регионе Приаралья бокс становится все более популярным видом спорта как среди юношей, так и среди девочек, — говорит исполнительный директор Каракалпакского отделения Федерации бокса Узбекистана Икрам Шамуратов. — Наши спортсменки успешно выступают в составе сборной страны на чемпионатах Узбекистана и международных турнирах. Первый чемпионат Республики Каракалпакстан среди девочек показал, насколько развивается бокс в городе Нукусе и районах республики. Теперь наши девочки будут готовиться к чемпионату Узбекистана, который состоится в марте текущего года в городе Ташкенте.

Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и памятные подарки организаторов.

Д.Абибуллаев