"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕРОПРИЯТИЯ

ВНОСИТЬ ЛЕПТУ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ

На днях в Каракалпакском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялось совещание, посвященное вопросам поддержки благотворительной деятельности негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества.

В мероприятии приняли участие руководители министерств, учреждений, ННО, представители средств массовой информации.

Совещание вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

О деятельности вверенных им организаций рассказали руководитель Каракалпакского Республиканского территориального учреждения Фонда "Милосердие и здоровье Узбекистана" Т.Рузметова, глава Каракалпакского отделения общественного объединения "Специальная олимпиада Узбекистана" Г.Турсымуратова, председатель республиканского отделения Общества слепых Узбекистана П.Даулетиярова.

На совещании было отмечено, что в процессе демократических преобразований в нашей стране уделяется огромное внимание деятельности институтов гражданского общества, повышению их социальной активности. Поэтому они завоевывают свое достойное место в общественной жизни нашего государства.

Одной из важных сторон работы субъектов ННО является поддержка малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, защита интересов детей из социально уязвимых семей, организация для них культурного досуга, квалифицированного медицинского обслуживания и другие меры. В их осуществлении особенно заметна роль указанных выше организаций.

Конечно, благотворительная деятельность требует определенных финансовых ресурсов. И здесь следует отметить активность ряда министерств, учреждений, ответственных предпринимателей, которые вносят серьезный вклад в это благородное дело.

В ходе мероприятия за достойную работу в успешной реализации инициатив Президента Ш.М.Мирзиёева, поддержке и взаимодействии с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества, представителям ряда министерств и других государственных органов вручены Благодарственные письма Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В своих выступлениях они призвали участников совещания проявлять активность в благотворительности, которая является одной из важных черт, присущих нашему народу.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Министров республики Э.Дурдиев.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.