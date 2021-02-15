"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

12 февраля этого года состоялась пятнадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии, проведенной в форме видеоконференцсвязи, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, руководители секторов, предс­тавители средств массовой информации.

Сессию вступительным словом открыл заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

На сессии был рассмотрен вопрос "О проекте Закона Республики Каракалпакс­тан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Каракалпакс­тан", по которому выступила председатель комитета Жокаргы Кенеса З.Реймова.

Было отмечено, что сегодня под руководс­твом главы государства осуществляется последовательная работа по обеспечению эффективности правосудия, защите законных прав и интересов граждан, социальной справедливости и верховенства закона. В частности, Указ Президента нашей страны "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности судов и эффективности правосудия" от 24 июля 2020 года позволит поднять на качественно новый уровень государственную политику в области судебно-правовой системы, обеспечить подлинную независимость судебной власти, усилить гарантии защиты прав и свобод граждан.

А также задачи, определенные в документе, служат устранению излишних бюро­кратических преград в обеспечении судебной защиты, совершенствованию управления судебной системы, укреплению ее материально-технической базы. Несомненно, эти меры будут способствовать повышению международных рейтингов нашего государс­тва в сфере эффективности правосудия и независимости судов.

Докладчица остановилась на вносимых изменениях и дополнениях.

По данному вопросу также выступил депутат от избирательного округа №45 "Шуманай", сенатор У.Жалменов. Депутаты приняли данный Закон.

Затем был рассмотрен вопрос "Об эффективной организации исполнения Государс­твенной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения". По этому вопросу выступил заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан М.Жуманов.

Он отметил, что 3 февраля этого года главой нашего государства принят Указ "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

10 февраля под председательством Президента состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

В ходе совещания даны поручения по должной организации выполнения программы в масштабе районов и махаллей, рациональному использованию ресурсов. Молодежи, желающей заниматься сельским хозяйством, будут выделятся земельные наделы до 1 гектара.

Также определен порядок учета "точек роста" при формировании программ "Обод кишлок" и "Обод махалля", внесения их на рассмотрение местных кенгашей народных депутатов.

По вопросу повестки дня выступили руководители фракций политических партий и ряд сенаторов, после чего сессия приняла соответствующее постановление.

Как известно, на видеоселекторном совещании под председательством Президента, состоявшемся 8 октября 2020 года, была поставлена задача по формированию "женской тетради" в разрезе каждой махалли, района, города, области. Списки, представленные для включения в нее, были рассмотрены на сессиях городских и районных кенесов народных депутатов до 10 января этого года.

На заседании в Жокаргы Кенесе с участием Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.Нарбаевой также были даны конкретные поручения в данном направлении. С целью успешного выполнения задач была разработана "Дорожная карта".

По вопросу повестки дня "Об отчете Министерства по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан об осущест­вляемой работе по ведению "Женской тетради" выступила первый заместитель министра М.Ахмедова. Депутаты приняли по данному вопросу соответствующее постановление.

Также сессия заслушала отчет министра сельского хозяйства республики А.Якубова о проделанной работе по выполнению Программы мер по реализации в 2020 году задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, утвержденной постановлением Президента от 28 января 2020 года. По отчету принято постановление.

Далее депутаты утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

На этом пятнадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА