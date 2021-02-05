Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:50:37, 13.02.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Коммунальная сфера

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

Наш быт и экономику нельзя представить себе без природного газа. Ведь именно он является надежным, экологичным и эффективным энергоносителем.

Сегодня природный газ используется, главным образом, для отопления жилых и промышленных помещений,  приготовления пищи, выработки электроэнергии, а также тепловой энергии. О нынешнем положении сферы по газоснабжению республики читателям "ВК" рассказывает заместитель директора филиала по газоснабжению "Худудгаз Коракалпогистон" Нурлан Жуманиязов.

— Сегодня по Республике Каракалпакстан общая протяженность проложенных газопроводов составляет 8966,2 км. Из них 694,99 км высокого,  2173,1 км — среднего и 6098,1 км низкого давления. 977,1 км газопроводов проведены  под землей и 7989,1 км — над землей. Работают 5142 единицы газораспределительных пунктов, из которых 303 — высокого давления и 4839 — среднего. Подземные металлические сооружения от грунтовой коррозии защищают 180 единиц оборудований электрохимической защиты.

360 442 частных дома, относящихся к районным и городским отделам филиала по газоснабжению "Худудгаз Коракалпогистон", полностью обеспечены природным и сжиженным газом. Из них свыше 248,5 тысяч частных домов пользуются природным газом, а остальные 111 886 — обеспечиваются сжиженным газом. Для потребителей природный газ распределяется через 53 единицы ГРС.

В целях комплексной подготовки отраслей экономики, объектов социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, за минувшее время филиалом "Худудгаз Коракалпогистон" реконструировано 3 км газопроводов, проведена контрольная проверка 5141 газораспределительного пункта. К примеру, осуществлена реконструкция 1,6 км подземного газопровода высокого давления между сельскими сходами граждан  "Кунград" и "Устюрт" Кунградского района.  

В рамках реализации Программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" для улучшения системы газоснабжения в сельских и махаллинских сходах граждан осуществлены работы в среднем на сумму 677,3 млн. сумов.

Согласно постановлениям Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации проекта "Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа" от 24 сентября 2020 года и Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы контроля и учета природного газа" от 31 декабря 2019 года в нашей стране повсеместно внедряется автоматизированная система контроля учета газа (АСКУГ) в бытовом секторе и у оптовых потребителей. В частности, по Республике Каракалпакстан на сегодняшний день установлено свыше 18 тысяч единиц современных электронных приборов учета газа, и эти работы будут продолжаться. Следует отметить, что с внедрением этой системы значительно улучшится качество газоснабжения и сократится объем технологических потерь при поставке природного газа потребителям.

С целью обеспечения сжиженным газом населения республики при филиале действуют газонаполнительные пункты. Газонаполнительная станция в городе Нукусе располагает резервуарами вместимостью 1000 тонн. Газонаполнительные пункты работают в Берунийском, Амударьинском, Кунградском и Чимбайском районах. Здесь газовые баллоны перед наполнением тщательно осматриваются в специально созданных лабораториях. В распоряжении  "Худудгаз Коракалпогистон" есть 28 единиц специальной автотехники марки ИСУЗИ, предназначенной для перевозки газовых баллонов в отдаленные населенные пункты районов. 

В середине октября прошлого года АО "Худудгазтаъминот" начало внедрение автоматизированной системы контроля поставок сжиженного газа населению. На каждый газовый баллон наклеивается стикер со специальным штрих-кодом, позволяющим отслеживать его передачу каждому потребителю. Данная система реализуется в три этапа. В первом этапе стикеры со специальным штрих-кодом будут наклеены на все бытовые газовые баллоны. А во втором — каждому потребителю будет выдана идентификационная карта. И, наконец, на третьем — подключение к онлайн-системе "Е-газ".

Вся информация, необходимая потребителю, будет находиться на идентификационной карте. Это, в частности, позволит устранить случаи необоснованного завышения цен и других правонарушений. Например, если системой предусмотрено, что интервал выдачи газовых баллонов составляет 45 дней, то средства с карты будут сниматься только один раз в 45 дней. То есть получить газовый баллон повторно за этот промежуток времени не получится. Автоматизированная система гарантирует своевременное списывание фиксированной суммы оплаты. Таким образом, исключается оплата наличными деньгами за газовый баллон водителю-экспедитору или другому техническому персоналу. Это, в свою очередь, еще больше повысит качество услуг и устранит коррупционную составляющую в системе поставок сжиженного газа потребителям.

На сегодняшний день по республике стикеры со специальным штрих-кодом наклеены на 119 311 единиц бытовых газовых баллонов из используемых населением 186 130-ти. 19 458 частным  домохозяйствам  выдана идентификационная карта. Эта работа на местах продолжается.

В зимний сезон усиливается работа по проведению противопожарной пропаганды, обучению применению мер пожарной безопасности населением, разъяснению ему правильного обращения с огнем, газовыми приборами.   Издано множество плакатов, буклетов и других видов наглядной агитации по обращению с огнем.

Пользуясь выступлением в газете хочу напомнить потребителям, что произвести оплату за использованный природный газ необходимо своевременно. Тем более, сегодня эту процедуру можно осуществлять не выходя из дома, в местах трудовой деятельности — через мобильные приложения. Не должны забывать, что именно от осуществленной своевремменной оплаты напрямую зависит бесперебойная подача необходимого для каждого из нас прородного газа.  

Записала

М.ТУРАЕВА.

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