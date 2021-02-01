"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ КНИГ

На днях в Информационном центре Каракалпакской Республиканской библиотеки собрались поклонники поэзии, студенты КГУ имени Бердаха и представители СМИ.

Здесь прошла встреча с народным поэтом Каракалпакстана Г.Матякубовой, заслуженным журналистом Республики Узбекистан К.Реймовым, заслуженным деятелем культуры Каракалпакстана Ш.Аяповым и главным редактором газеты "Коракалпогистон тонги" Н.Матякубовой.

Основная цель встречи — презентация новых книг, в частности, Назиры Матякубовой "Жанымдагы адамлар" ("В окружении добрых людей"), книги известного журналиста, заслуженного деятеля культуры Республики Узбекистан Саъдуллы Хакима "Дебдиу" ("Размышления").

Стоит отметить, что эти книги на каракалпакский язык перевел председатель Каракалпакского отделения Творческого союза журналистов Узбекистана К.Реймов.

Гости мероприятия, представители современной каракалпакской поэзии тепло отзывались о творчестве Н.Матякубовой и высказали свои мнения о новой книге.

— Сегодняшняя встреча с известными поэтами нашей республики оставила у меня незабываемое впечатление, — говорит студентка 1 курса по специальности журналистика Райхан Жадигерова. — Их жизненный и творческий путь для нас, молодых, пример для подражания. Особенно яркое впечатление произвели на меня произведения Н.Матякубовой, в которых отражены трепетные чувства любви к родному краю, природе, наставникам, а также к окружающим людям. Она подарила нам свою новую книгу, которую я обязательно прочитаю и обогащу свой духовный мир. Я тоже влюблена в поэзию и иногда беру в руки перо, поэтому содержательно проводила здесь свое время.

Стихи Назиры Матякубовой пронизаны искренними и прекрасными чувствами, которые не каждый сумеет ощутить в себе. Читая их, словно окунаешься в беззаботное и счастливое детство, взлетаешь к небу, слышишь знакомые мелодии любви. Тонкие и лирические стихотворения поэтессы побуждают вновь и вновь перелистывать страницы ее книги.

Х.Халилаева.

На снимке: во время презентации книг.

Фото автора.