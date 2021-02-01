"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» СО ШКОЛЬНИКАМИ

В Государственном музее истории и культуры Республики Каракалпакстан была организована беседа за "круглым столом" на тему "Отважные защитники Родины".

В ней участвовали военнослужащие военной части, ученики из общеобразовательной школы №32 города Нукуса и их наставники.

В ходе "круглого стола" широко и всесторонне обсуждался ход практического претворения в жизнь "Пяти важных инициатив", выдвинутых Президентом, а также военные рассказали о пристальном внимании и заботе, оказываемых государством защитникам Отечества и членам их семей.

— Сегодня в нашей стране для молодежи созданы благоприятные условия. Вместе с тем, не менее важным считаю качественную подготовку юношей к военной службе. А пробуждение в них искреннего интереса к ней является одной из наших ключевых задач, — говорит сержант первой степени Аскербек Абдурахманов.

В ходе мероприятия школьники получили ответы на различные интересующие их вопросы.

По завершении "круглого стола" гости осмотрели экспозиции музея.

ККИА