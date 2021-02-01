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Образование

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

В общеобразовательной школе №6 Ходжейлийского районо прошел учебный семинар на тему "Роль и значение опорных школ в подготовке к международным исследованиям".

В мероприятии, организованном Министерством народного образования Республики Каракал­пакстан совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан приняли участие ректоры вузов республики, руководители хакимията района, Регионального центра по переподготовке и повышению квалификации работников народного образования, педагогический коллектив школы.

В настоящее время идет усиленная подготовка к проведению впервые в Узбекистане международных исследований по оценке качества образования по системам PISA, PIRLS, TIMSS.

Опытно-экспериментальное исследование качества знаний учеников 4-х классов по системе PIRLS было проведено в октябре минувшего года. Организация основных исследований по данной программе намечена на апрель нынешнего года. Опытно-экспериментальные исследования знаний 15-летних школьников по чтению, математике и естественным предметам (PISA) запланированы на предстоящий апрель, а основные исследования — на апрель-май 2022 года.

Для подготовки к этим ответственным мероприятиям по Узбекистану определены 348 опорных школ, в том числе 27 школ в нашей республике. Выделены группы тренеров-преподавателей.

В ходе учебного семинара рассмотрены состояния опорных школ, степень оснащения лабораторным оборудованием, реактивами, компьютерной техникой, определены актуальные задачи.

— Пока условия обучения и качество образования в отдаленных школах не сравнится со столичными, мы будем продолжать усилия для его достижения, детально изучать проблемы и своевременно устранять их, — рассказывает начальник Государственной инспекции Улугбек Ташкенбаев. — Подготовка к исследованиям будет вестись в тесном взаимодействии с опорными школами.

Во второй части семинара силами профессорско-преподавательского состава Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза, специалистов Регионального центра по переподготовке и повышению квалификации работников народного образования и учителей опорной школы на основе традиций "Наставник — ученик" были организованы уроки мастер-класса.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.