Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:49:44, 13.02.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ

В Центре молодежи города Нукуса завершил свою работу трехдневный семинар по теме "Основы предпринимательства".

На организованном Каракалпакским Республиканским управлением Союза молодежи Узбекистана, Прокуратурой Каракалпакстана, Каракалпакским управлением Торгово-промышленной палаты семинаре шло обучение начальным навыкам профессий, востребованных на рынке труда, основам ведения бизнеса.

— Несмотря на трехдневный срок, семинар прошел очень продуктивно, мы узнали многое, — делится впечатлениями Шукиржан Куанышбаева из Кунградского района. — Специалисты из соответствующих ведомоств и учреждений читали лекции, опытные предприниматели проводили мастер-классы. Здесь мой бизнес-план был оценен высоко. Он представляет из себя организацию цеха по производству готовой продукции.

— Я организовал рыбоводческое хозяйство на территории сельского схода граждан "Думанкала" Элликкалинского района, — говорит еще один участник семинара Тимур Тангирбергенов. — В ушедшем году произвели 3 тонны рыбы, которые реализовали населению по доступным ценам. В перспективе намереваюсь расширить хозяйство и создать новые рабочие места.

По окончании семинара начальник Каракалпакского ресуправления Союза молодежи Узбекистана А.Данияров, прокурор республики Ф.Алламбергенов поздравили молодых предпринимателей и вручили им сертификаты.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА

Фото М.Хабибуллаева.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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