ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ
В Центре молодежи города Нукуса завершил свою работу трехдневный семинар по теме "Основы предпринимательства".
На организованном Каракалпакским Республиканским управлением Союза молодежи Узбекистана, Прокуратурой Каракалпакстана, Каракалпакским управлением Торгово-промышленной палаты семинаре шло обучение начальным навыкам профессий, востребованных на рынке труда, основам ведения бизнеса.
— Несмотря на трехдневный срок, семинар прошел очень продуктивно, мы узнали многое, — делится впечатлениями Шукиржан Куанышбаева из Кунградского района. — Специалисты из соответствующих ведомоств и учреждений читали лекции, опытные предприниматели проводили мастер-классы. Здесь мой бизнес-план был оценен высоко. Он представляет из себя организацию цеха по производству готовой продукции.
— Я организовал рыбоводческое хозяйство на территории сельского схода граждан "Думанкала" Элликкалинского района, — говорит еще один участник семинара Тимур Тангирбергенов. — В ушедшем году произвели 3 тонны рыбы, которые реализовали населению по доступным ценам. В перспективе намереваюсь расширить хозяйство и создать новые рабочие места.
По окончании семинара начальник Каракалпакского ресуправления Союза молодежи Узбекистана А.Данияров, прокурор республики Ф.Алламбергенов поздравили молодых предпринимателей и вручили им сертификаты.
Д.Абибуллаев,
корреспондент ККИА
Фото М.Хабибуллаева.