"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Предпринимательство

НАРАЩИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО

С каждым годом наш рынок пополняется различными видами моющих и чистящих средств — стиральными порошками, гелями для мытья посуды и тому подобное...

— Турткульское ООО "CRISTALL MEGA STAR" было создано в 2016 году, — рассказывает молодой предприниматель, руководитель данного общества Бобомурод Халиков. — Сегодня производим стиральный порошок семи видов, средства для мытья посуды двух видов и шампунь. Нашу продукцию можно найти не только на торговых прилавках Каракалпакстана, но и соседнего Хорезма, Кашкадарьи, Самарканда и других областей. С 2018 года свою продукцию экспортируем в Таджикистан. Идут переговоры по ее поставке и в соседний Афганистан. В начале прошлого месяца наладили производство и жидкого стекла. Сырье для продукции — кальцинированную соду приобретаем с Кунградского содового завода, а кварцевый песок — с Чилпик-калы. Для сведения хочется отметить, что жидкое стекло применяют во многих производствах. Его, в частности, используют для изготовления кислотоупорного и гидроупорного цемента и бетона, для пропитывания тканей, приготовления огнеупорных красок и покрытий по дереву, укрепления слабых грунтов, в качестве клея для склеивания целлюлозных материалов и тому подобное. Его пока реализуем на внутреннем рынке. В настоящее время обеспечена занятость свыше десяти человек. Хотелось бы особо отметить, что мы всегда стремимся к тому, чтобы наша продукция ничем не отступала своим аналогам.

М.ТУРАЕВА.