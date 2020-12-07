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ВДОХНОВЛЯЯСЬ ЛЮБИМОЙ РАБОТОЙ

На днях в Центре культуры и досуга Кегейлийского района прошло праздничное мероприятие, посвященное 31-й годовщине придания каракалпакскому языку статуса государственного языка.

На мероприятии прозвучали стихи и песни, воспевающие величие и особенность родного языка. А в выступлениях представителей народного образования отмечались роль и значение языка в обществе и в воспитании подрастающего поколения.

Затем состоялось и торжественное вручение почетных грамот и памятных подарков от руководства хакимията района самым успешным учителям каракалпакского языка и литературы. Среди награжденных — учитель каракалпакского языка и литературы общеобразовательной школы №1 Кегейлийского района Эльмира Байжанова, которую за плодотворный труд и активное участие в мероприятии "Тарийхымсан, тагдиримсен, келешегимсен, ана тилим" наградили Почетной грамотой Министерства народного образования Республики Каракалпакстан.

Накануне праздника мы решили рассказать об этом педагоге-преподавателе каракалпакского языка и литературы.

Она очень любит и ценит свою работу, работу учителя, которая приносит ей радость и успех. Каждый урок для нее не только времяпровождение в течение 45 минут, а полная отдача своих знаний детям, которые ждут от учителя нового и полезного. Эту профессию Эльмира выбрала не случайно: она верит, что учить детей — самое благородное занятие. И она никогда не забывает об огромной ответственности педагога перед своими учениками.

Трудовую деятельность она начала в 2000 году после окончания филологического факультета по направлению "каракалпакский язык и литература" КГУ имени Бердаха.

Мною движет любовь к своей профессии и чувства ответственности за будущее своих учеников, говорит Э. Байжанова.

Поэтому проведение урока она приравнивает к сдаче большого экзамена, стараясь добиться того, чтобы пройденный урок был всегда запоминающимся и результативным. Для этого учитель неустанно занимается самосовершенствованием и поиском новых методов, которые пробуждают интерес у учеников к каракалпакскому языку и литературе.

И результаты не заставляют себя долго ждать. Ученики Э.Байжановой часто становятся победителями состязаний знаний. Одним из важных достижений нынешнего года, то, что метод преподавания Эльмиры распространен среди учителей каракалпакского языка и литературы по Республике Каракалпакстан. Целеустремленный учитель часто публикует свои статьи о важности и значении изучения чистого родного языка.

Ей удается привлечь учащихся своей школы к чтению внеклассной литературы и участию в творческих конкурсах. В апреле нынешнего года в онлайн-конкурсе "Т. Кайыпбергенов — адебиятымыз байтереги" ученица 10 класса Динора Махсетова завоевала почетное первое место в районном этапе конкурса. Свой успех она повторила и в конкурсе "Ана тилим-мактанышым" под эгидой "Оставайтесь дома", проведенном в онлайн-формате во время карантина в своем районе.

А совсем недавно ученица 9 класса Жамила Исакова завоевала третье место в состязании знаний по каракалпакскому языку и литературе в районном туре. За эти и другие успехи ее учеников в состязаниях знаний она не раз была награждена почетными грамотами отдела народного образования Кегейлийского района.

Эльмиру Байжанову вдохновляет любимая работа и старается, чтобы родной язык в чистом и безупречном виде передавался будущим поколениям. Для этого она стремится заинтересовать учащихся, применяя необычные методы, чтобы оставить у них незабываемое впечатление от каждого пройденного урока.

Вот уже несколько лет она является руководителем методического объединения по каракалпакскому языку и литературе в своей родной школе. В целях содержательного досуга ребят в школе часто со своими коллегами организует литературные вечера, посвященные жизни и творчеству каракалпакских поэтов и писателей.

Э.Байжанова и сама является ученицей. Она считает своим наставником учителя с многолетним стажем Турсынай Умирову. С ней она делится своими планами и в нужных местах использует ее опыт работы. Не забывает и преподавателей К.Жаримбетова, Ш.Абдиназимова, Ш.Алланиязову, И.Сейтназарову и других.

Счастлива Эльмира и в личной жизни. Со спутником жизни Русланом они воспитывают Батырбека, Динору и Дильбар, которые вдохновляют учителя на яркие педагогические начинания.

Х. Халилаева