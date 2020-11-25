Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:57:51, 25.11.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Поправить здоровье, снова начать делать первые шаги, избавиться от мучившей  годами боли — каждый, кто столкнулся с недугом, мечтает о полноценной жизни, возможности вернуться к любимой работе,  радоваться новому дню, в котором больше нет места страданиям и отчаянию.

В Каракалпакском республиканском центре реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью  понимают, каким сложным бывает период восстановления, как нелегко человеку смириться с диагнозом и как важно не упустить момент помочь пациенту поверить в себя и свои силы.

Главный врач медицинского учреждения  Гулмурза Юлдашов знает о проблемах, с которыми  сталкиваются люди с инвалидностью, не понаслышке: руководя   в свое время Главной ВТЭК  Республики Каракалпакстан,  он видел, какую надежду они возлагают на реабилитацию. Лечение лекарственными средствами дает  наибольший эффект при правильно назначенной физиотерапии, потому приобретению  современного оборудования в центре уделяется  особое внимание. Приобрели аппарат биорезонансной диагностики и терапии "Имедис",  который "считывает" пациента и позволяет определить болевые точки, требующие непосредственного воздействия. Врач-терапевт Маржан Ишанбаева прошла специальное обучение, чтобы работать с оборудованием, которое используют в космической сфере.

Ибрагиму-ага Машарипову из Тахиаташского района семьдесят два года, после лечения в центре, признается  пенсионер, он чувствует себя помолодевшим на много лет. Теперь и с внуками снова играть можно, не опасаясь за позвоночник и суставы.

— Врачи и медсестры не устают спрашивать о самочувствие по нескольку раз в день. Ощущаешь себя как дома,  в окружении близких и   заботливых людей.  Бережное отношение к пациентам — один из залогов успешного лечения, этому правилу здесь следуют все без исключения медицинские работники, — рассказывает он.

После текущего ремонта, проведенного в центре два года назад, в каждой палате появились санузлы и душевые, а в прошлом году на пустовавшей территории выросла детская площадка.

— О таких условиях,  которые созданы здесь сегодня оставалось только мечтать. Центр полностью соответствует своему предназначению, — рассказывает Бексулу Жумабаева из Нукуса. — Я приезжаю сюда почти каждый год, так как имею 2 группу инвалидности и знаю, в каком состоянии  раньше находилось это медицинское учреждение.

Несколько единиц оборудования  европейского производства, приобретенных как  за счет бюджетных, так и средств, полученных  за счет оказания платных услуг,  имеют большой спектр действия. Испытав их  на  себе, многие пациенты, в том числе и ограниченными возможностями, смогли убедиться в эффективности современных методов лечения.  В их числе — аппарат  радиально ударно-волновой терапии, применяемый  при  заболеваниях опорно-двигательной системы. Всего в центре насчитывается около 70 единиц различного оборудования — на очереди  приобретение "С-дуги", рентген-аппарата, позволяющего проводить урологические операции и транскраниальный  магнитный стимулятор, чья функция связана с нейрореабилитацей в области психиатрии и неврологии.   Кстати сказать, в этом году  хирурги центра провели более 80 операций урологического характера.

— С начала этого года в центр было направлено более 100 человек, нуждающихся в лечении и реабилитации, — рассказывает председатель Нукусской город­ской ВТЭК № 5 Шоира Авезова. — Отрадно слышать, что после прохождения всех необходимых процедур пациенты полностью или частично восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.

Каждый месяц центр принимает от 150 до 200 пациентов, 50 из них проходят лечение на льготной основе.

А.Аминова

 

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