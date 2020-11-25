"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Поправить здоровье, снова начать делать первые шаги, избавиться от мучившей годами боли — каждый, кто столкнулся с недугом, мечтает о полноценной жизни, возможности вернуться к любимой работе, радоваться новому дню, в котором больше нет места страданиям и отчаянию.

В Каракалпакском республиканском центре реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью понимают, каким сложным бывает период восстановления, как нелегко человеку смириться с диагнозом и как важно не упустить момент помочь пациенту поверить в себя и свои силы.

Главный врач медицинского учреждения Гулмурза Юлдашов знает о проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, не понаслышке: руководя в свое время Главной ВТЭК Республики Каракалпакстан, он видел, какую надежду они возлагают на реабилитацию. Лечение лекарственными средствами дает наибольший эффект при правильно назначенной физиотерапии, потому приобретению современного оборудования в центре уделяется особое внимание. Приобрели аппарат биорезонансной диагностики и терапии "Имедис", который "считывает" пациента и позволяет определить болевые точки, требующие непосредственного воздействия. Врач-терапевт Маржан Ишанбаева прошла специальное обучение, чтобы работать с оборудованием, которое используют в космической сфере.

Ибрагиму-ага Машарипову из Тахиаташского района семьдесят два года, после лечения в центре, признается пенсионер, он чувствует себя помолодевшим на много лет. Теперь и с внуками снова играть можно, не опасаясь за позвоночник и суставы.

— Врачи и медсестры не устают спрашивать о самочувствие по нескольку раз в день. Ощущаешь себя как дома, в окружении близких и заботливых людей. Бережное отношение к пациентам — один из залогов успешного лечения, этому правилу здесь следуют все без исключения медицинские работники, — рассказывает он.

После текущего ремонта, проведенного в центре два года назад, в каждой палате появились санузлы и душевые, а в прошлом году на пустовавшей территории выросла детская площадка.

— О таких условиях, которые созданы здесь сегодня оставалось только мечтать. Центр полностью соответствует своему предназначению, — рассказывает Бексулу Жумабаева из Нукуса. — Я приезжаю сюда почти каждый год, так как имею 2 группу инвалидности и знаю, в каком состоянии раньше находилось это медицинское учреждение.

Несколько единиц оборудования европейского производства, приобретенных как за счет бюджетных, так и средств, полученных за счет оказания платных услуг, имеют большой спектр действия. Испытав их на себе, многие пациенты, в том числе и ограниченными возможностями, смогли убедиться в эффективности современных методов лечения. В их числе — аппарат радиально ударно-волновой терапии, применяемый при заболеваниях опорно-двигательной системы. Всего в центре насчитывается около 70 единиц различного оборудования — на очереди приобретение "С-дуги", рентген-аппарата, позволяющего проводить урологические операции и транскраниальный магнитный стимулятор, чья функция связана с нейрореабилитацей в области психиатрии и неврологии. Кстати сказать, в этом году хирурги центра провели более 80 операций урологического характера.

— С начала этого года в центр было направлено более 100 человек, нуждающихся в лечении и реабилитации, — рассказывает председатель Нукусской город­ской ВТЭК № 5 Шоира Авезова. — Отрадно слышать, что после прохождения всех необходимых процедур пациенты полностью или частично восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.

Каждый месяц центр принимает от 150 до 200 пациентов, 50 из них проходят лечение на льготной основе.

А.Аминова