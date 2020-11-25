"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

КОГДА ОПРАВДЫВАЮТСЯ СТАРАНИЯ

В нашем государстве оказывается всесторонняя поддержка начинаний и инициатив представителей молодого поколения, им предоставлены широкие возможности для реализации своих способностей.

А это стимулирует юношей и девушек, способствует тому, чтобы они могли найти свое достойное место в жизни. Одним из таких целеустремленных представителей молодежи является Аллаяр Матжанбаев.

Побеседовав и поближе познакомившись с его достижениями и деятельностью в школе и в первичной организации Союза молодежи, я убедилась, что он недаром в нынешнем году был награжден нагрудным знаком "Отличник народного образования Республики Узбекистан".

Кто же он — Аллаяр Матжанбаев?

В первую очередь, он учитель истории. В столичной общеобразовательной школе №34 А.Матжанбаев начал свою трудовую деятельность в 2016 году после окончания факультета "История и право" КГУ имени Бердаха. В настоящее время он является лидером первичной организации Союза молодежи своей школы.

Самые инициативные ребята в школе становятся помощниками и единомышленниками Аллаяра, являются организаторами различных спортивных соревнований, конкурсов в учебном заведении. В целях привития интереса учащихся к чтению книг в школе под руководством лидера первичной организации часто проходят конкурсы, где определяются самые лучшие чтецы.

Духовно-просветительская работа, воспитание учащихся в патриотическом духе и помощь в определении профессиональной ориентации входят в основные функции деятельности первичной организации Союза молодежи. Когда у человека есть цель, он для ее достижения не устает самосовершенствоваться, постоянно работает над собой. Так и Аллаяр использует свое время на полезные начинания. Выполняя свои обязанности в школе, он успевает принимать участие и в общественной работе. В 2017 году А.Матжанбаев вместе с членами "Отряда отзывчивой молодежи" и с более полусотней неорганизованных молодых людей принял участие в сезонных работах. Принимал участие и в обеспечении их работой и внес свой вклад в содержательное время препровождение представителей неорганизованной молодежи. За это он несколько раз был награжден дипломами, призами хакимията города Нукуса и Нукусского городского кенгаша Союза молодежи Узбекистана.

В декабре 2017 года в рамках проекта Центрального Кенгаша Союза молодежи Узбекистана за активное участие в учебном семинаре, проходившем в "Лагере молодежи" в Бостанлыкском районе Ташкентской области ему был вручен сертификат.

Аллаяр все время находится в гуще событий жизни молодежи нашей республики. За активную пропагандистскую работу в деле воспитания подрастающего поколения в духе любви к родному краю и вовлечение их в общественные начинания и укрепление политических знаний Нукусским городским кенгашем Союза молодежи Узбекистана в 2018 году А.Матжанбаев был награжден Почетной грамотой.

— Я благодарен своим родителям Жанабаю Сержанову и маме Бибирозе Каражановой, своим родным за то, что они поддержали меня и вселили уверенность в достижении моих планах на будущее, — говорит Аллаяр. — В моих успехах весомый вклад руководства и педагогического коллектива общеобразовательной школы №34 города Нукуса и других моих наставников, которые показывают мне верный путь и не жалеют своих советов. Награждение нагрудным знаком "Отличник народного образования Республики Узбекистан" стимулирует меня на новые творческие начинания и конечно, призывает еще больше много работать ради благо нашего народа.

Аллаяр никогда не боится трудностей. Во время усиленного карантина он не оставался дома, а помогал на общественных началах раздавать продукты питания малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями. Он и не думал остаться в стороне, когда нашему народу была необходима помощь. Этот боевой характер у него от отца — сотрудника Северо-Западного военного округа. Обычно юноши воспитываются на примере главы семьи.

В рамках реализации проекта Центрального Кенгаша Союза молодежи Узбекистана в Институте изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан А.Матжанбаев проходил обучение на месячных курсах по повышения квалификации лидеров первичных организаций. Кроме того, он был признан лучшим в конкурсе "Самый грамотный лидер" по городу Нукусу и ему от организаторов был вручен диплом и набор компьютерной техники. Два года назад Аллаяр принял участие в проекте "Министр и учащиеся" и ему был вручен сертификат Министерства народного образования Республики Узбекистан.

А.Матжанбаев никогда не останавливается на достигнутом, а всегда идет вперед — вперед к своим целям, и, в первую очередь, стремится добросовестно выполнять обязанности лидера первичной организации. Он точно знает куда движется и для чего. Поэтому его добрые дела все время сопровождаются успехами.

В 2019 году на "Форуме лидеров", организованном Каракалпакским Республиканским Кенгашем Союза молодежи Узбекистана за достойную подготовку сборной команды своей школы и присуждение ей первого места в интеллектуальной игре "Мунозара" Аллаяр был награжден дипломом. За активное участие в течение 2019 года в Республиканском проекте "Хаким и молодежь" А.Матжанбаев получил Благодарственное письмо от 8 хакимов районов нашей республики.

Можно еще долго перечислять достижения Аллаяра Матжанбаева, без сомнения, являющегося примером для подражания подрастающего поколения. Но это тема для следующих материалов об этом человеке. А завершить рассказ об Аллаяре хочется таким приятным и радостным сообщением: недавно в его жизни произошло чудо. Он стал отцом малыша — сына Даулетяра. Теперь у него и его спутницы жизни Шахзоды появилась важная и главная забота — воспитать достойного человека нашего общества.

Х.Халилаева