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Экология

СОДЕЙСТВИЕ ПРООН В ПОСАДКАХ САКСАУЛА

Проектом ПРООН и Адаптационного фонда "Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых регионах Узбекистана" проводятся экспериментальные посадки сеянцев саксаула на высохшем дне Аральского моря с использованием абсорбента на основе кукурузного крахмала "Zeba".

— Эксперимент проводится с целью определения эффективности использования абсорбента при посадках сеянцев саксаула на участке высохшего дна Аральского моря, — говорит представитель проекта А.Тлеумуратов. — В большинстве своем посадки сеянцев саксаула проводятся в осенне-зимний период, когда растение может закрепиться за счет получения зимней влаги. Мы же хотим узнать, какие возможности посадок в весеннее время при помощи абсорбента.

С поверхности высохшего дна Аральского моря ежегодно ветровыми потоками выносятся большое количество вредных солей, пыли и песка, которые загрязняют воздух, водоемы и почву, наносят ущерб растительному и животному миру Приаралья. Наиболее оптимальным и экологически безопасным способом уменьшения выноса солей, пыли и песка, тем самым улучшения экологического состояния региона, является создание защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря. Однако, получить желаемую приживаемость высаженных сеянцев пустынных растений в засушливых климатических условиях с высокими летними температурами трудно в связи с невозможностью сохранения необходимой для роста и развития растений влаги. Помочь в этом могут препараты, которые способны удерживать влагу в почве и обеспечить растение необходимой влагой в течение всего вегетационного периода.

В Узбекистане данный абсорбент уже используется на пилотных участках с различными культурами, от листовых овощей до ягод и фруктовых деревьев. В регионах, подверженных дефициту воды, подобный абсорбент помогает прижиться культурам и в период недостатка влаги позволяет дальше развиваться растениям. Он абсорбирует воду, превышающую его собственную массу в сотни раз и обеспечивает доступ влаги для растений. За весь сезон абсорбент равномерно высвобождает влагу, растягивая ее высвобождение из гранул на протяжении всего вегетационного периода. Эксперименты показывают, что абсорбент способствует хорошему прорастанию культур при посеве и посадках.

При посадке на экспериментальном участке в 2,5 га на высохшем дне моря использовали различные дозы абсорбента. Первые результаты мониторинга показали, что в песчаной почве хорошо прижились сеянцы с наибольшей дозой абсорбента, которые показали 87 процентов приживаемости.

Также абсорбент использовался и в питомниках пустынных растений пастбищных кооперативов, в том числе и в муйнакском кооперативе "Ajiniyaz Jaylawi". В условиях питомника, где саксаул сеяли семенами, агротехника была иной. Самый лучший результат показал участок с использованием наименьшего количества раствора с абсорбентом.

Эксперимент продемонстрировал эффективную норму его использования на высохшем дне Арала и в питомнике кооператива "Ajiniyaz Jaylawi". Представители Комитета по лесному хозяйству Республики Каракалпакстан и его районных подразделений, участвующие в мониторинге, отметили необходимость проведения эксперимента с увеличением нормы абсорбента для определения возможности более эффективного показателя.

ПРООН в Узбекистане подписан меморандум о сотрудничестве с Комитетом лесного хозяйства Республики Узбекистан в 2018 году, согласно которому лесхозам Каракалпакстана передана сельхозтехника, необходимая при лесопосадочных работах. Согласно ему, в осенне-зимний и весенний периоды 2019-2020 годов проведены агротехнические мероприятия и лесомелиоративные мероприятия на площади 21,5 тысячи га на участках Сургуль, Ахантай и Возрождение высохшего дна Аральского моря. Ранее, в 2018-2019 годах проведены аналогичные работы на площади 13,6 тысячи га. Уже скоро начнутся работы по посадке сеянцев на 20 тыс. га.

Пять пастбищных кооперативов, созданных при содействии проекта, этой весной заложили питомники пустынных растений и в нынешний сезон будут поставлять посадочный материал лесхозам.

И.ПЕТРУШИНА