"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Налоговая сфера

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сегодня предпринимательский сегмент становится одной из опор экономики страны. Создание широких возможностей для их деятельности, всесторонняя их поддержка является актуальной задачей.

В частности, сотрудники налоговых служб в тесном контакте работают с предпринимателями, информируя их о новвоведениях в сфере налогообложения и т.п.

— Неотъемлемой частью созданных для предпринимателей условий было введение процедуры возврата суммы отрицательной разницы между приобретенными налогоплательщиками товарами (работами, услугами) и проданными товарами (работами, услугами) на счета предпринимателей, — рассказывает главный инспектор Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан Арзу Еркабулов. — В качестве примера, хотелось бы привести нукусское ООО "NUKUS TEXTILE", которое два года назад возобновило свою деятельность за счет средств китайских инвесторов. На предприятии, специализирующемся на производстве хлопчатобумажной пряжи из хлопка-сырца, в настоящее время работает 80 человек. Готовая пряжа в основном экспортируется в Китай. В результате экспорта продукции ООО "NUKUS TEXTILE" в январе-сентябре текущего года с применением нулевой ставки НДС сумма компенсации отрицательной разницы по НДС составила 370,6 млн. сумов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по совершенствованию налога на добавленную стоимость и налогового администрирования иностранных юридических лиц" от 14 августа 2020 года и Положением "О порядке возмещения суммы НДС" предусмотрено, что отрицательная сумма НДС, возникшая в результате применения к предприятиям нулевой ставки налога на добавленную стоимость в соответствии с требованиями Положения, подлежит возврату в течение 7 дней.

В соответствии с этим положением по заявлению от имени ООО "NUKUS TEXTILE" в Государственное налоговое управление Республики Каракалпакстан на счет данного предприятия возвращена сумма НДС в размере 334,6 млн. сумов.

Для сведения хочется отметить, с 14 августа по 30 октября текущего года в Государственное налоговое управление Республики Каракалпакстан поступило 159 заявок на общую сумму 56,5 млрд. сумов. Из них 138 заявок уже рассмотрены, 21 — находится на рассмотрении. Из рассмотренных заявлений 53 отправлены на согласование в Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан, на банковские счета налогоплательщиков возвращено 23,3 млрд. сумов.

Если в конце налогового периода сумма начисленного налога по НДС превышает сумму налога, зачисленного в бюджет, то возникает ситуация с возмещением (возвратом) НДС. Налогоплательщик имеет право вернуть эти средства на банковский счет.

Хочется напомнить, что согласно действующему налоговому законодательству, при поступлении от налогоплательщика заявления о возврате или возврате НДС в государственные налоговые органы, заявки рассматриваются в 2 разных периода — не позднее семи дней с даты подачи заявления и не позднее шестидесяти дней.

В ускоренном порядке, т.е. не позднее 7 дней, возвращается крупным налогоплательщикам, дипломатическим представительствам, гарантированным банком лицам, предприятиям-экспортерам, участникам соглашений о разделе продукции (ставка "0") и участникам налогового мониторинга. Всем остальным налогоплательщикам будут возвращены не позднее, чем через 60 дней.

Записала М.ТУРАЕВА