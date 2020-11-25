Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:49:04, 25.11.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«NUKUS AGROMINITEX-2020»: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

На днях в Нукусе открылась  выставка сельскохозяйственной техники и технологий для предприятий агропромышленного комплекса республики "Nukus  Ag­rominitex-2020", организаторами которой выступили Совет Министров Республики Каракалпакстан,  Государственная инспекция "Уздавкарантин", Торгово-промышленная палата Узбекистана и ее Каракалпакское управление.

Государством принимаются широкие меры по развитию приоритетных направлений  агропромышленного комплекса,  особое внимание — отраслям в нашей республике. Принятое Постановление Президента страны "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию  Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах" еще раз подчеркивает необходимость и своевременность  поддержки направлений по точкам экономического роста, в которые включены и отрасли производства сельхозпродукции. 

 

Основная цель выставки — развитие агропромышленного комплекса Республики Каракалпакстан, увеличение ассортимента экспортируемой сельскохозяйственной продукции на внутренний и внешний рынки, создание новых рабочих мест за счет привлечения предприятий для производства экспортоориентированной продукции в том числе и с использованием мини-техники и современных технологий в области сельского хозяйства.

На торжественной  церемонии открытия выставки с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б.Хабибуллаев.

На выставке  представлена  различная техника, современное технологическое оборудование для  развития животноводства, рыбоводства, овощеводства,  а также  по переработке, хранению сельскохозяйственной продукции. Компания "Форматек" представила на выставке оборудование по производству различных сбалансированных кормов в виде кормовых гранул для животноводства, птицеводства, рыбоводства фирмы "Richi Machinery". Как отметил представитель компании Улугбек Ботиров, они работают как с  малым бизнесом, предоставляя мобильное оборудование, так и  с крупным производителем, способным  осваивать большие мощности. Компания также выпускает  полипропилен для  парников и теплиц.

Совместное Узбекско-китайское ООО "UzXCMG" из Ургенча  своей техникой за годы работы зарекомендовало себя на отечественном рынке. Сегодня его сборочные цеха собирают более 55 наименований, в основном это гидравлические экскаваторы и  другая строительная техника. Среди покупателей  их продукции и  предприятия Каракалпакстана, говорит  маркетолог предприятия Мухамаджон Ибрагимов, и они отметили свои плюсы в сотрудничестве, причем длительном: компания предлагает сервисные услуги. 

Для переработки плодоовощной продукции ООО "Ливадия-Бухара" представила конвекционные сушилки. Учредитель общества Ильхом Сайфиев рассказывает, что  уже давно на узбекском рынке представляет свои сушилки. Они производят их разной мощности,  в том числе и для  производства сушеной плодоовощной продукции в крупных масштабах. Их предприятие сотрудничает с ПРООН, реализует  свои партнерские проекты, один из них предлагает и каракалпакстанцам.

Выставка  продлится до 27 ноября и проходит в выставочном зале Каракалпакского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана. По задумкам организаторов, длительная работа выставки  позволит ее увидеть большому количеству сельхозпроизводителей Каракалпакстана, в том числе проживающих в отдаленных районах.

Как отметил один из организаторов выставки начальник отдела содействия экспорту "Уздавкарантин" М.Гаппаров, данное мероприятие направлено на   расширение числа производителей экспортоориентированной сельхозпродукции в Каракалпакстане, увеличение  объемов продукции.

 

И.ПЕТРУШИНА 

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