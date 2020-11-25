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«NUKUS AGROMINITEX-2020»: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

На днях в Нукусе открылась выставка сельскохозяйственной техники и технологий для предприятий агропромышленного комплекса республики "Nukus Ag­rominitex-2020", организаторами которой выступили Совет Министров Республики Каракалпакстан, Государственная инспекция "Уздавкарантин", Торгово-промышленная палата Узбекистана и ее Каракалпакское управление.

Государством принимаются широкие меры по развитию приоритетных направлений агропромышленного комплекса, особое внимание — отраслям в нашей республике. Принятое Постановление Президента страны "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах" еще раз подчеркивает необходимость и своевременность поддержки направлений по точкам экономического роста, в которые включены и отрасли производства сельхозпродукции.

Основная цель выставки — развитие агропромышленного комплекса Республики Каракалпакстан, увеличение ассортимента экспортируемой сельскохозяйственной продукции на внутренний и внешний рынки, создание новых рабочих мест за счет привлечения предприятий для производства экспортоориентированной продукции в том числе и с использованием мини-техники и современных технологий в области сельского хозяйства.

На торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б.Хабибуллаев.

На выставке представлена различная техника, современное технологическое оборудование для развития животноводства, рыбоводства, овощеводства, а также по переработке, хранению сельскохозяйственной продукции. Компания "Форматек" представила на выставке оборудование по производству различных сбалансированных кормов в виде кормовых гранул для животноводства, птицеводства, рыбоводства фирмы "Richi Machinery". Как отметил представитель компании Улугбек Ботиров, они работают как с малым бизнесом, предоставляя мобильное оборудование, так и с крупным производителем, способным осваивать большие мощности. Компания также выпускает полипропилен для парников и теплиц.

Совместное Узбекско-китайское ООО "UzXCMG" из Ургенча своей техникой за годы работы зарекомендовало себя на отечественном рынке. Сегодня его сборочные цеха собирают более 55 наименований, в основном это гидравлические экскаваторы и другая строительная техника. Среди покупателей их продукции и предприятия Каракалпакстана, говорит маркетолог предприятия Мухамаджон Ибрагимов, и они отметили свои плюсы в сотрудничестве, причем длительном: компания предлагает сервисные услуги.

Для переработки плодоовощной продукции ООО "Ливадия-Бухара" представила конвекционные сушилки. Учредитель общества Ильхом Сайфиев рассказывает, что уже давно на узбекском рынке представляет свои сушилки. Они производят их разной мощности, в том числе и для производства сушеной плодоовощной продукции в крупных масштабах. Их предприятие сотрудничает с ПРООН, реализует свои партнерские проекты, один из них предлагает и каракалпакстанцам.

Выставка продлится до 27 ноября и проходит в выставочном зале Каракалпакского регионального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана. По задумкам организаторов, длительная работа выставки позволит ее увидеть большому количеству сельхозпроизводителей Каракалпакстана, в том числе проживающих в отдаленных районах.

Как отметил один из организаторов выставки начальник отдела содействия экспорту "Уздавкарантин" М.Гаппаров, данное мероприятие направлено на расширение числа производителей экспортоориентированной сельхозпродукции в Каракалпакстане, увеличение объемов продукции.

И.ПЕТРУШИНА