"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-тур

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Элликкалинский район — очаг древней цивилизации. Он известен историческими, мемориальными памятниками и археологическими сооружениями.

Сюда приезжают группы туристов со всего мира, чтобы воочию убедиться в их неповторимости и уникальности.

Недавно здесь проходил пресс-тур, организованный пресс-службой Совета Министров Республики Каракалпакстан и руководством данного района.

Название района в переводе означает "Пятьдесят городов". В результате исследований ученых, на этой территории обнаружено не пятьдесят, а целых 250 городов с древнейшей историей. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня сохранилось лишь 50 из них. Исследования здесь проводили видный советский историк, археолог и исследователь истории народов Средней Азии, открыватель древнехорезмийской цивилизации Сергей Толстов, Герой Узбекистана, известный археолог Каракалпакстана Гайратдин Хожаниязов и другие.

Как сегодня живет район и чем занимается его народ? Какие изменения и новости происходят в экономической и социальной жизни настоящей Элликкалы?

На эти и другие вопросы получили ответы представители средств массовой информации и блогеры нашей республики в ходе пресс-тура.

... На въезде в район нас встретили депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хаким района Сейдамат Авезов и другие ответственные лица.

С рассветом жители занимаются работой на земле, ухаживают за животными. Первым местом нашего визита стала теплица ООО "Агроэксимголд", открытая в прошлом году. Здесь на 3,6 гектара выращиваются помидоры на основе гидропоники. Для открытия теплицы получен кредит в размере 1 млн. 670 тыс. долларов США.

— Теплица расположена на территории сельского схода граждан "Амиробод" и сейчас в ней трудятся 50 сотрудников, — говорит директор Серикбай Рахметов. — В случае необходимости приглашаются и сезонные рабочие. Наша продукция экспортируется в Россию и Казахстан. В год получаем до 200 тонн урожая. Из них 80 % идет на экспорт, а 20 % — поступает на внутренний рынок. Оборудование завезено из Ирана. В будущем планируем нарастить производство нашей продукции.

Мы посетили и теплицу, где выращиваются лимоны.

— Этот лимонарий открыт в сентябре нынешнего года при ООО "Улугбек Одилбек", расположенном в ССГ "Гулдурсун". Сейчас посажены лимоны на 1,5 гектара, планируется посадка еще на такой же площади, — говорит директор теплицы Рашид Кулиев. — В настоящее время здесь работают 35 сотрудников. А в разгаре сезона количество рабочих увеличивается. В год планируем получать 300 тысяч штук лимонов, из них 240 тысячи будут отправляться на экспорт. В настоящее время рядом строится и холодильник вместительностью тысячи тонн. Температура в теплице +35-40 градусов. Урожай лимонов можно будет получить через два года.

Следующим пунктом нашего маршрута был супермаркет "Океан". Мы присутствовали на церемонии открытия в сельском сходе граждан "Гулдурсин", где расположен этот магазин.

— Для открытия нашего магазина израсходован 1 млрд. сумов, — говорит директор Атагулло Хамраев. — Здесь можно приобрести книжные новинки, свежие продукты, посуду и другие товары. Наша цель — вовремя обеспечивать необходимыми товарами и продуктами питания местное население. Открытие супермаркета позволило обеспечить работой 8 человек.

Если раньше в Элликкалинском районе действовало 22 детских садика, то в этом году их количество достигло 77. Сейчас в районе зарегистрировано 14 тысяч детей дошкольного возраста. Не случайно я упомянула о детском саде, потому что очередным нашим местом посещения стал детский сад №6, что в ССГ "Шарк юлдузи". После реконструкции это дошкольное учреждение обрело новый и современный вид.

На реконструкцию детсада ушло 2 млрд. 600 млн. сумов.

— Здесь созданы все условия для полноценного развития подрастающего поколения, — говорит заведующая детсадом Кутлыжан Шеримбетова. — Теперь наши дети будут заниматься спортом и посещать различные кружки. В настоящее время здесь в четырех группах воспитываются 120 детей.

Элликкалинский район развивается быстрыми темпами. Воздвигаются новые жилые дома, детские сады, предприятия и многие другие объекты, которые радуют глаз не только жителей, но и гостей района. Таким объектом стал торговый комплекс "Ипак йули". Молодой предприниматель Айбек Юсупов, получив в районном отделении "Агро банка" льготный кредит в размере 1 млрд. 600 млн. сумов, открыл этот многопрофильный торговый комплекс.

— Здесь жители нашего района могут покупать не только продукты питания и технику, им на выбор представлены мебель, люстры и многие другие товары, — говорит А. Юсупов. Это трехэтажное красивое здание станет украшением района.

Чем еще знаменита земля Элликкалы? Конечно, древней историей. Многим известно, что на территории района находятся свидетели тысячелетней истории — исторические сооружения "Большой Гулдурсун", "Топрак кала", "Аяз кала", "Койкырылган кала" и многие другие. В настоящее время в список туристических маршрутов Элликкалинского района входят 50 исторических городов. Некоторым журналистам впервые открывались двери в историю района, в том числе и мне, впервые ступившей на эту древнюю землю. Нашему взору предстала крепость "Большой Гулдурсун", относящаяся к IV-III в. до н.э. — XII-XIII н.э.

... Как гласит предание, в то время, когда войска врагов завоевывали Хорезм и территории нынешнего Каракалпакстана, местное население спасалось в этой крепости. Враги не смогли проникнуть в нее. Людям приходилось туго, заканчивались продукты питания и силы. И тогда они решились на хитрость, выпустив наружу огромного быка, накормленного досыта пшеницей. Враги тотчас зарезали животного и увидев, что бык заполнен пшеницей, решили, что нескоро им грозит победа над местными жителями. Но дочь здешнего хана по имени Гулдурсун тайно влюбляется в сына врага Жолшы. И ради этой любви она предает своих родителей и народ, раскрывая тайны крепости и трудное положение своего народа. Но Жолшы все равно отверг ее. По его мнению, если она предала своих родных и свой народ, то когда-нибудь предаст и его. Так родилось название крепости "Большой Гулдурсун".

Мы побывали в еще одном историческом месте — "Топрак кала", что означает в переводе "Глиняный город". Он принадлежит к II-IV веку н.э. Об этом памятнике нам рассказал учитель истории общеобразовательной школы №61 Элликкалинского районо Бостанбек Исмаилов.

— В результате археологических исследований С.Толстова в 1940-45 гг. здесь найдены более 100 государственных документов, но только 18 надписей, сделанных на шкуре животного и на деревянных полотнах, написанных на Хорезмском алфавите, были сохранены до сегодняшнего дня. А также были найдены многочисленные монеты, принадлежащих временам Древнего Хорезма. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что на месте современной "Топрак калы" раньше была двухэтажная резиденция, которая состояла из более чем 120 отдельных комнат и 8 больших залов. Площадь составляет 17, 5 гектара. На строительство города ушло много времени. Найденные здесь картины, на которых изображены женщина, играющая на арфе, собирающая фрукты и женщину-танцовщицу. Это свидетельствует о развитой культуре и искусстве того времени.

Наша поездка в Элликкалинский район оставила у нас незабываемые впечатления. Помимо вышеназванных объектов мы приняли участие в церемонии торжественного открытия еще одного дошкольного учреждения №10, побывали в производственном предприятии "Бустон Мега текстил" и в "Ешлар мехнат гузари".

А во время пресс-конференции журналисты и блогеры задавали интересующие их вопросы представителям четырех секторов, а также руководителям различных учреждений и получили на них ответы.

Стоит отметить, что обсуждались проблемные вопросы, касающиеся ремонта автомагистралей, профилактики правонарушений среди населения, а также коммунального обслуживания. По словам руководителя района, затронутые проблемы скоро найдут свое решение.

Если в 1977 году, в год открытия Элликкалинского района, здесь проживало всего 49 000 человек, то этот показатель сейчас составляет 160 тысяч. Общая площадь территории района — 249 000 гектаров. До конца нынешнего года намечается открытие еще несколько торговых точек, производственных предприятий и других объектов.

А это значит, что Элликкала — территория древней цивилизации — идет в ногу во временем.

Х.Халилаева.

НА СНИМКАХ: во время пресс-тура.

Фото М.Хабибуллаева.