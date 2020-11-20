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ОБСУЖДЕН ПРОЕКТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

12 ноября этого года состоялось заседание рабочей группы, посвященное обсуждению проекта разработанной"Дорожной карты" по обузданию преступности, совершенствованию мер профилактики правонарушений, обеспечению правосудия и превращению республики в регион, свободным от коррупции.

В его работе приняли участие члены Сената Олий Мажлиса и рабочей группы, депутаты Жокаргы Кенеса, члены правительства республики, представители правоохранительных органов и средств массовой информации.

Вел заседание Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

На мероприятии выступила Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.Нарбаева, которая остановилась на задачах рабочей группы, направленных на обеспечение верховенства закона, предотвращение преступности и противодействие коррупции.

Затем заместитель председателя Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции, руководитель рабочей группы Ш.Чуллиев, заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, заместитель руководителя рабочей группы А.Давлетов, первый заместитель председателя Верховного суда Р.Махмудова, председатель суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам Г.Базарбаева и другие члены рабочей группы высказали свои предложения и рекомендации относительно проекта "Дорожной карты".

Отмечалось, что на видеоселекторном совещании, состоявшемся 30 июня этого года под председательством главы государства, определены конкретные задачи по обеспечению правосудия и противодействию коррупции. Членами рабочей группы, созданной для выполнения протокольных поручений данного заседания, разработан проект "Дорожной карты" по обузданию преступности, совершенствованию профилактики преступности, обеспечению правосудия и созданию зоны, свободной от коррупции, охватывающей 13 направлений и состоящей из 70 пунктов. Кроме того, конкретно установлены сроки реализации всех мероприятий, а руководители соответс­твующих министерств и ведомств определены ответс­твенными за каждый пункт. На основании поручений, данных Президентом во время его визита в Республику Каракалпакстан 2 октября текущего года, в махаллях проводятся специальные профилактические меро­приятия с лицами, склонными к совершению преступлений, и осуществляется правовая и пропагандистская работа. Оказывается всесторонняя помощь малообеспеченным гражданам в обеспечении их занятости. При этом особое внимание уделяется снижению преступности путем выведения нуждающихся семей из состояния бедности, обеспечения занятости их трудоспособных членов и повышения ответственности руководителей секторов. В сходах граждан, где выросло количество преступлений, увеличивается маршрут патрулирования, усиливаются адресные профилактические мероприятия на территориях со стабильной криминогенной обстановкой.

В январе-октябре текущего года в 201 махалле вообще не совершено ни одного преступления, в 18 махаллях количество преступлений уменьшилось. В 9 районах не были совершены преступления несовершеннолетними, в 2 районах — женщинами. Количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сократилось на 50. Не допущено совершение таких преступлений, как хищение и грабеж.

Вместе с тем, количество преступлений, совершенных в январе-октябре текущего года, увеличилось на 411 или на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ преступлений показал, что среди несовершеннолетних и женщин выросло количество менее тяжких, тяжких и особо тяжких преступлений.

За прошедший период текущего года судами по уголовным, гражданским, административным делам и хозяйственными судами рассмотрено более 23 тысяч дел, из которых по 17,5 тысячам приняты соответствующие решения. Кроме того, на заседаниях регулярно заслушивается отчет председателя Межведомственной комиссии по противодействию коррупции, принимаются необходимые меры и решения. На руководителей соответствующих секторов и исполнительных органов возлагаются конкретные задачи.

В результате проведенных органами прокуратуры мероприятий в январе-октябре текущего года возбуждено 43 уголовных дела по фактам коррупции, из которых по 42 делам 58 лиц были привлечены к уголовной ответственности. В ходе следствия взыскан причиненный материальный ущерб в размере 9 миллиардов 530 миллионов сумов.

В ходе заседания члены рабочей группы высказали свои мнения и предложения относительно необходимости проведения в махаллях и сельской местности непосредственной работы с неблагополучными семьями, неорганизованной молодежью и женщинами, оказавшимися в трудной ситуации, дальнейшего повышения правосознания и культуры населения и раннего предупреждения преступности, а также установления причин возникновения преступности в "Дни профилактики правонарушений", проведения на регулярной основе агитационных и пропагандистских мероприятий среди населения. Отмечалась необходимость повышения открытости, гласности и прозрачности деятельности судов и следственных органов и материально-технического их обеспечения, дальнейшего укрепления взаимодействия судебных органов с Народными приемными, районными, городскими Кенгашами народных депутатов, продолжения проведения выездных судебных заседаний в махаллях и организациях, где было совершено преступление.

Определены также меры по своевременному и качественному выполнению задач, определенных в "Дорожной карте".

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.