"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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Для некоторых людей такие выражения из национального прикладного искусства, как "Кошкар муйиз", "Гул нагыс", "Сырга нагыс", "Шанарак нагыс", "Танбур и шынжыр тигис" и другие могут быть незнакомыми.

Но для уроженки ССГ "Жузимбаг" поселка Халкабад Кегейлийского района Гульбану Хожановой эти названия каракалпакского орнамента родные с детства. Сейчас она вышивает такие узоры на национальных платьях, тюбетейках и многом другом.

Гульбану с малых лет интересовалась шитьем и вышивкой. И это увлечение у нее проявилось во время урока труда, где она, как и ее одноклассницы, впервые взяла в руки иголку с ниткой. Девочка училась в общеобразовательной школе №29 города Нукуса. Родители заметили, что их дочь увлеклась вышиванием и шитьем, стала проводить много времени за рукоделием: шила платья и другие вещи. Это увлечение не проходило с годами, а, напротив, все больше и больше занимало Гульбану. Ее мама стала специально для дочери покупать материю, различные цветные нитки и другие необходимые принадлежности швеи, чтобы дочь могла заниматься любимым делом.

Первым наставником Г.Хожановой стала мама, которая обучила ее простому шитью. А потом она попала в руки талантливой ремесленницы, известной в нашей республике Дильназ Адильчаевой. У нее она училась четыре года вышиванию национальных узоров на одежде. И конечно, нельзя не упомянуть наставления Гаухар Реджеповой, которая направила девочку в мир ремесленничества.

Научилась она многому. Секреты мастерства, которые Гульбану узнала у Дильназ, помогли ей достичь впечатляющих успехов. Со своими работами она несколько лет принимала участие в различных конкурсах.

С 2015 года Гульбану является тренером Каракалпакского Республиканского отделения Центра по поддержке предпринимательства молодежи Союза молодежи Узбекистана. Здесь мастерица учит девочек и молодых женщин вышивке национальных узоров на платьях, головных уборах, костюмах, безрукавках и других видах одежды.

В 2016 году Гульбану работала в швейном цехе "Sawkele", что дало ей дополнительный опыт работы. А затем ее семья открыла на дому швейный цех "Tulimshag", где принимаются заказы на пошив и украшение вышивкой национальной одежды, головных уборов и других изделий. У Гульбану в последнее время появились свои ученики, которых она учит этому прекрасному занятию.

В 2018 году Гульбану начала свое дело. Тот год был примечателен еще и тем, что она поступила на факультет естествознания по направлению "Биология" КГУ имени Бердаха. И здесь под руководством ректора вуза Г.Хожанова работает в швейном цехе вместе со студентками.

— Вышивка и шитье для меня являются любимым занятием на досуге, — говорит Г.Хожанова. — Но мне очень нравится и наука биология. Может быть, я в ближайшем будущем стану учителем. Ведь это моя профессия. А швейное дело — хобби, которое приносит мне море радости и ярких впечатлений.

Талантливая девушка вот уже несколько лет выполняет обязанности координатора клуба "Голос девушек" Каракалпакского совета Союза молодежи Узбекистана, направляя учащихся школ и студенток на занятие предпринимательством. Часто со своими ученицами выезжает в районы нашей республики, бывает в учебных заведениях города Нукуса, где проводит мастер-классы по вышивке. Недавно подобный мастер-класс прошел и в Северо-Западном военном округе.

В прошлом году в Бостанлыкском районе Ташкентской области прошел учебный семинар для молодых и начинающих предпринимателей. В нем участвовала и Гульбану, за активное участие ей был вручен сертификат.

В 2019 году девушка принимала участие в Первом международном фестивале ремесленников, который прошел в Коканде. С образцами своих изделий она успешно принимала участие и в конкурсах "Business star", "Start-up", "Imkon-Lab" и других, где ремесленники со всего Узбекистана обменивались друг с другом опытом.

Нынешний 2020 год для Г.Хожановой выдался успешным. Она стала "Самым лучшим студентом года". Целеустремленная девушка всегда находится в творческом поиске. Помимо швейного дела она увлекается выпечкой. И в этом году они дома начали семейный бизнес по изготовлению сладких кондитерских изделий под брендом "Sweet day".

Значит, перед Гульбану открылись новые возможности и планы.

Гульбану — яркая представительница современной молодежи и гордость родителей — Жениса Сейтмуратова и Паруазхан, а также родных, поддерживающих и вдохновляющих ее на новые достижения.

Х.Халилаева.

НА СНИМКЕ: Г.Хожанова.