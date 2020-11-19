"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Когда в 2018 году узбекские СМИ распространили информацию об идее проведения фестиваля электронной музыки "Стихия" в Муйнаке, то поддержать ее спешили немногие, в том числе и в Каракалпакстане.

Почему фестиваль не национальной музыки, а электронной музыки должен быть в Муйнаке, как к этому отнесутся сами жители райцентра — эти и другие вопросы приходили в голову. Одна из первых, кто поддержал идею фестиваля и на протяжении всего подготовительного периода к нему и во время проведения его, предоставив места для отдыха, питание, помогал организаторам, была Амина Бегежанова. В этом году во Всемирный день туризма А.Бегежанова, первой из наших земляков, была удостоена нагрудного знака "Туризм фидойиси" за достойный вклад в развитие туризма.

А.Бегежанова — предприниматель со стажем, долго работала в строительной сфере, но давно горела желанием заниматься туристическим бизнесом. Так была открыта сначала гостиница в Нукусе, а затем Амина поняла, что гостиничный бизнес может быть успешен, если его развивать вкупе с туристическим направлением. Появились юртовые лагеря в Муйнаке близ "Кладбища кораблей" и на берегу Аральского моря, затем гостиница и ресторан в Муйнаке. Сегодня она владелица ООО "Муйнак тур", ООО "Муйнак арзулар Арал" и ООО "Ницца-Нукус".

— Муйнак развивается как туристический район, хотя это направление новое для всей республики и многое предстоит сделать — говорит А.Бегежанова. — Как развиваться туристическим объектам? Этот вопрос задавала себе каждый день, особенно в дни жесткого карантина, когда вся деятельность наших организаций была приостановлена, а затянувшийся карантин вообще поставил под сомнение их существование. Но принимаемые государством меры в поддержку туристической сферы вселили в нас оптимизм. Я и мой коллектив понимаем, что эти трудности нужно пережить и искать возможности для продолжения деятельности, на данный момент в развитии внутреннего туризма.

Ее фирма не первый год знакомит жителей республики с жемчужинами Узбекистана — Самаркандом, Бухарой, Ташкентом и Хивой, — для самой Амины более значимы наши каракалпакские архитектурные памятники — Топрак-кала, Чилпык, Аяз-кала I, Аяз-кала II, Джампык-кала и другие, маршруты с которыми разработаны и также предлагаются местному и зарубежному туристу. Два комфортабельных, приобретенных в кредит автобуса помогают сделать досуг приятным. А для поездок на Аральское море и знакомства с красивейшими ландшафтами восточной части Устюрта имеются внедорожники, помогающие преодолеть бездорожье и гарантирующие безопасный маршрут. Транспортные средства — самое важное для показа обширных каракалпакских территорий.

Амина рассказывает, когда узнала о фестивале электронной музыки "Стихия", сразу подумала, что эта свежая идея поможет содействовать развитию туризма в Муйнаке. В те годы он был еще в зачаточном состоянии, не было гостиниц, гостевой дом мог вместить малое количество людей. Я видела много откликов, желающих приехать на фестиваль. Конечно, не все желающие приехали на первый фестиваль, но их было достаточно, включая и музыкантов из-за границы, чтобы создать ту атмосферу фестивальную, которая может расширять круг всех любителей музыки и собирать в Муйнаке ежегодно туристов. Многие из приехавших разместились вблизи бывшей акватории моря, спали в палатках. Но эта ночь, заполненная музыкой и необыкновенный звездный небосвод произвел на многих незабываемое впечатление. Большинство из них вернулись на следующий год.

Как сложится судьба фестиваля — покажет время. Пандемия помешала его проведению в этом году, но А.Бегежанова говорит, что она готовится к следующему фестивалю, который планируют провести в мае следующего года. А пока А.Бегежанова осуществляет задуманное. В этом году открыта пекарня в Муйнаке. Чтобы поддержать муйнакские малообеспеченные семьи в дни строгого карантина раздавали им бесплатно хлеб и оказывалось содействие районному хакимияту в раздаче населению продовольственной помощи. Не забывали и о своих сотрудниках, которым также оказывалась посильная помощь. В том числе и за эту работу, проявление внимание и милосердие не только Амина, но и директор гостиницы в Муйнаке Дильфуза Кутлымуратова удостоена нагрудного знака "Мехр саховат".

В этом же году А.Бегежанова на грантовые средства USAID осуществляет проект "Организация и развитие туристической дистанации "Муйнак оазис", в задачи которого входит проведение тренингов для представителей бизнеса, туристических объектов района и работников хакимията о потребностях туризма, об организации туристического бизнеса, мастер-классов по различным тематикам. В рамках проекта будет создана электронная база данных туробъектов Муйнака и района для их дальнейшего широкого применения, постепенно она будет пополняться и данными по республике.

Относительно своей награды, Амина считает, что говорить о высоких результатах пока рано, ведь весь туризм республики только "расправляет свои крылья", еще много предстоит сделать, для чего нужно работать с полной отдачей.

И.ПЕТРУШИНА