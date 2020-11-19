"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В рамках реализации задач, отраженных в Указе Президента страны "О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества" от 26 мая текущего года, в Чимбайском районе состоялась зональная онлайн-конференция работников культуры.

В мероприятии, которое называлось "Роль культуры и искусства в развитии обновленного Узбекистана", приняли участие руководители Министерства культуры республики, отделов культур Чимбайского, Нукусского, Кегейлийского, Бозатауского, Караузякского, Тахтакупырского районов, детских школ музыки и искусства.

На конференции широко обсуждались вопросы повышения эффективности деятельности центров культуры, комплектации данных центров квалифицированными кадрами, привлечения молодежи в разнообразные кружки, пропаганды объектов нематериального культурного наследия.

Участники конференции получили ответы на интересующие их вопросы.

ККИА