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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ СТРУКТУРЫ

В Нукусе состоялась пресс-конференция с участием ответственных специалистов Каракалпакского Республиканского управления Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, Каракалпакского Республиканского филиала Палаты государственных кадастров, Государственного научно-проектного института "Даверлойиха".

В ходе мероприятия начальник республиканского управления И.Тлеуов, работники управления А.Аллаяров, Ж.Ережепов подробно проинформировали журналистов и блогеров о деятельности новой структуры.

Они отметили, что в соответствии с порядком, введенным постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-4427 от 26 августа 2019 года, последовательно осуществляется работа по предоставлению свободных земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности, оптимальному размещению объектов производственного и социального назначения. С целью исключения во взаимоотношениях таких явлений, как бюрократизм, коррупция, внедрены прозрачные механизмы.

Согласно новому порядку, отныне согласование материалов выбора земельного участка и выдача заключений по нему осуществляются уполномоченными организациями исключительно в электронной форме через АИС YERELEKTRON.

До сегодняшнего дня по республике выявлено более 1980 свободных земельных участков, которые включены в вышеуказанную систему. Из них 1513 участков выставлены на онлайн-аукцион на торговой площадке "E-AUKSION", по итогам которого предпринимателям предоставлен 731 земельный участок общей площадью 40 гектаров.

С начала года оказаны государственные услуги по выдаче физическим и юридическим лицам кадастровых паспортов на 21 тысячу 286 объектов недвижимости, государственной регистрации прав на 17 тысяч 773 объекта недвижимости, регистрации 1268 договоров, 93 договоров аренды.

Участники пресс-конференции получили ответы на интересующие их вопросы.

ККИА