"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

ФОРУМ ЖЕНЩИН В НУКУСЕ

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха состоялся форум на тему "Опыт первичных организаций в повышении социально-политической активности женщин".

В мероприятии приняли участие лидеры первичных организаций по вопросам женщин общеобразовательных школ, академических лицеев, высших учебных заведений, обучающиеся в этих образовательных учреждениях одаренные девушки.

Участницы мероприятия ознакомились с клубом "Кизларжон" университета, деятельностью швейного цеха студентки 4-го курса факультета каракалпакской филологии и журналистики Д.Адильчаевой, коллекцией костюмов, изготовленных на основе ручного труда.

На форуме первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан М.Ахмедова, депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан В.Каленова, консультант ректора университета по вопросам женщин И.Сейтназарова говорили о роли женщин в обществе и их деятельности.

Отмечалось, что не без основания данное мероприятие проводится в Каракалпакском государственном университете. Потому что в этом учебном заведении обучается наибольшее число девушек и работают лидеры первичных организаций по вопросам женщин.

В настоящее время во всех сферах происходит обновление, проводятся реформы. Главными в их ходе считаются повышение статуса женщин в обществе, создание для них достойных условий жизни, обеспечение гендерного равенства, вопросы молодежи.

На мероприятии обучающиеся в вузах и филиалах одаренные студентки-дизайнеры представили вниманию собравшихся коллекции национальных и современных костюмов. Праздничное настроение было поддержано выступлением молодых талантов.

— Цель проведения форума — изучение и популяризация опыта действующих в школах, академических лицеях, высших учебных заведениях первичных организаций по вопросам женщин, — сказала консультант ректора Каракалпакского государственного университета имени Бердаха по вопросам женщин И.Сейтназарова. — Благодаря достигнутым результатам намечены меры по устранению ряда недостатков в этом направлении.

Д.АБИБУЛЛАЕВ