"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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На днях с 3 по 8 ноября в Ташкенте в формате онлайн прошла Международная неделя инновационных идей "InnoWeek-2020". Организатором выступило Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

В ней приняли участие представители 30 стран, международные организации и компании, ведущие специалисты в области науки и инноваций из Австрии, Италии, США, Великобритании, Нидерландов, России и других государств.

Цель проведения недели — развитие человеческого капитала как ключевого фактора конкурентоспособности страны и инновационного развития на международной арене.

В рамках этой недели проведены международная инновационная ярмарка, международный чемпионат по робототехнике, вручение нагрудного знака "Лидер инновационных идей" и другие мероприятия. Отрадно, что среди победителей творческого конкурса "Наука и инновационное развитие", где приняли участие представители СМИ Узбекистана, есть и наша землячка Гоззал Яхудаева. Ей присуждено второе место по направлению "Самый лучший радиоматериал".

По условиям конкурса материалы должны быть отправлены до 15 октября. Гоззал представила 8 материалов, рассказывающих об инновационных проектах, реализуемых в Каракалпакстане. В частности, о научных достижениях студентов и педагогов Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий и Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

В ее радиоматериалах нашли отражение самые последние и актуальные вопросы науки и инновационного развития, над которыми работают наши земляки, в том числе представители молодого поколения. В представленных на конкурс материалах "Жаналаныу кадемлери" ("Поступи обновления") и "Хазирети дийхан" ("Его величество дехканин") Г.Яхудаевой говорилось об исполнении Закона "Об инновационной деятельности" и других нормативных документах, направленных на улучшение методов инновационного развития в нашей стране. Мастерство журналиста не осталось без внимания жюри конкурса. Она была награждена ценным памятным подарком и денежным вознаграждением.

Это не первая победа Гоззал в подобных конкурсах. В 2017 году накануне профессионального праздника работников средств массовой информации она была удостоена премии Национальной телерадиокомпании Узбекистана. В 2019 году стала победительницей номинации "Самый лучший журналистский материал" конкурса "Как Сенат защищает интересы народа", организованного Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В том же году она была признана "Самым активным журналистом года", в конкурсе, организованном Творческим союзом журналистов Узбекистана.

Уроженка Тахтакупырского района Гоззал Яхудаева с детства решила стать журналистом. Ее учитель в общеобразовательной школе №8 Зульфия Абдижамилова часто давала ученикам задания написать сочинение, прочитать интересные детские книги, а также уметь выразительно читать стихи известных поэтов. Однажды педагог, прочитав ее статью "Родина", сказала Гоззал: "У тебя хорошо получается писать, может, в будущем станешь журналистом". Одна эта фраза убедила Гоззал в ее стремлении стать журналистом.

Она успешно окончила отделение журналистики КГУ имени Бердаха и начала свою трудовую деятельность в 2010 году редактором Телерадиокомпании Республики Каракалпакстан. За эти годы Г.Яхудаева смогла найти свое место в творчестве. Во время карантина в связи с пандемией коронавируса она подготовила ряд популярных тематических передач, а также продолжала оставаться ведущей информационной передачи "Хабар".

— Не хочу кого-то выделять и говорить, что этот человек мой наставник, — говорит Г. Яхудаева. — Потому что я продолжаю учиться у многих моих наставников на радио, постигаю секреты мастерства профессии. И каких бы успехов я ни достигла, это заслуга моих наставников и коллег по работе. Я думаю, что настоящий журналист должен отвечать профессиональным требованиям и идти в ногу со временем.

Как и любого творческого человека, Гоззал достигнутые успехи вдохновляют на новые начинания. А успех, в свою очередь, не приходит легко и сразу. Нужны годы работы, опыт и багаж знаний. И если бы не поддержка спутника жизни Кутлымурата Джарымбетова и сына Алламурата и дочери Динары, по словам Гоззал, она не добилась бы в жизни и профессии таких успехов.

Пусть будет так всегда!

Х.Халилаева