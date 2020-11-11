"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ — ПРОЩЕ РАБОТАТЬ

Согласно Постановлению Президента "О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости" от 8 июня 2020 года перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые, расширяется.

С 1 июля 2020 года добавились сразу 43 направления, в основном онлайн- и медиа-услуги. До постановления самозанятые могли выбирать из 24 разрешенных им видов деятельности. О необходимости расширить этот список глава государства отметил на совещании 22 апреля этого года.

С 1 июля 2020 года введены новые требования. Среди них отмена временных трудовых удостоверений. Самозанятые могут регистрироваться в уведомительном порядке через специальное мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика. Факт регистрации удостоверяется матричным штрих-кодом (QR-кодом).

Также самозанятые могут с 2020 года уплачивать соцналог — не менее 50% БРВ, (базовая расчетная величина) независимо от фактически отработанного времени. Эта сумма полностью направляется во внебюджетный Пенсионный фонд, исходя из нее определяется размер заработка для исчисления пенсии в том же порядке, как у индивидуального предпринимателя. Самозанятые по-прежнему не вправе привлекать наемных работников, у них не может быть работодателя.

У мобильного приложения для удаленной регистрации самозанятых, расширенный функционал. С его помощью можно принимать заказы и оплату, выставлять ЭСФ, вести учет доходов и расходов, рекламировать свои товары (работы, услуги). Потребители смогут оценивать качество товаров и услуг, оставлять отзывы.

А самозанятые-фрилансеры, оказывающие услуги или выполняющие работы через Интернет, теперь имеют право принимать оплату от нерезидентов из-за рубежа в иностранной валюте на счета в узбекских банках, не внося соответствующую информацию в ЕЭИСВО; они могут оказывать услуги и выполнять работу иностранным физическим и юрлицам, не заключая контракт. Взамен можно использовать публичное предложение о соглашении (оферту) или обмениваться электронными сообщениями либо выставлять счета-фактуры (инвойсы), включая электронные.

При изменении местонахождения (почтового адреса) перерегистрация юрлица больше не требуется, если нет налоговой задолженности в значительных размерах. Взамен внедрят уведомительный порядок.

Еще два нововведения. Самозанятых ставят на учет в налоговых органах теперь по месту предпринимательской деятельности при госрегистрации (перерегистрации); в свидетельстве о госрегистрации отображается фото владельца.

Семейные предприятия получили налоговую льготу. Теперь они вправе платить налог с оборота по сниженной на 50% ставке, при условии, что:

осуществляют виды деятельности, предусмотренные для самозанятых;

насчитывают не менее трех участников.

Для ведения деятельности самозанятым в помощь разработан "Бизнес-навигатор". Это информационная система, которая откроет доступ к онлайн-сервисам, облегчающим ведение бизнеса. Ее планируют запустить в 2021 году за счет Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, заказчиком выступило Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства.

Благодаря данной системе бизнесмен сможет, например, выбрать конкурентоспособный вид предпринимательской деятельности в соответствующем регионе или сформировать проект бизнес-плана и пакет документов, необходимых для получения кредита, а также получать информацию о пакете льгот и преференций в разрезе направлений предпринимательской деятельности и подбирать объекты недвижимости для ведения дел.

А.Туреев,

исполняющий обязанности заведующего приемным отделением по

рассмо­трению обращений предпринимателей по Караузякскому району.