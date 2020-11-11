"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Вице-спикер поближе ознакомился с деятельностью специализирующегося на рыбоводстве общества с ограниченной ответственностью "Замирбек-Такыятас" Тахиаташского района.

В минувшем году здесь в искусственный пруд было запущено 80 тысяч мальков. На сегодня уже выловлено 20 тонн рыбы.

— Мы начали свою работу лишь год назад, — говорит руководитель предприятия Ахмед Хасанов. — Нам выделено более 40 гектаров земель. Семь человек обеспечены постоянной работой.

Затем гость побывал в ООО "Самандар Такыятас", которое занимается разведением кроликов. В 2016 году предприятие получило банковский кредит и закупило 36 кроликов. В настоящее время их поголовье достигло трех миллионов. По итогам года здесь рассчитывают получить чистую прибыль в размере 150 миллионов сумов. Также ожидается открытие двух предприятий по разведению кроликов в Нукусском районе, в результате которых будут созданы около 100 новых рабочих мест.

А.Хаитов выслушал предпринимателей относительно текущих проблем, перспективных планов и выразил готовность оказать всяческое содействие в рамках своих депутатских полномочий.

В ходе встреч также были затронуты вопросы по организации парников, учебного центра и доставке саженцев со стороны "Томорка хизмати".

В сельском сходе граждан "Саманкуль" Ходжейлийского района гость посетил приусадебные земли, принадлежащие жителю схода Бахтияру Юсупову. Из общей площади в 3,5 гектара 2,2 занимает фруктовый сад, а на остальных землях размещены морковь, капуста, лук, чеснок, картофель и пшеница. Излишки владелец реализует на рынке. А.Хаитов также осмотрел приусадебное хозяйство жителя ССГ "Шагалкуль" Калнияза Нурымбетова, являющегося существенным источником семейного дохода.

В ходе бесед были высказаны полезные рекомендации на предмет дальнейшего расширения числа таких семейных хозяйств.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.