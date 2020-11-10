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ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

24-25 октября этого года в Нукусе прошел открытый чемпионат города по бадминтону, организованный спортивным клубом "Арал" Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта в рамках грантового проекта "Формирование иммунитета против вредных привычек через широкую пропаганду физической культуры и спорта".

В нем принимали участие около 150 спортсменов из столицы и всех районов — юноши и девушки в возрасте 11-14 и 15-17 лет, молодые в возрасте 18-25 лет, а также старших возрастов. Участники выступали в одиночном и парном разрядах.

— Наш спортклуб в свое время выиграл конкурс государственных грантов, организуемый Олий Мажлисом. В рамках проекта мы, до карантинных ограничений, провели широкую пропагандистскую работу в махаллях и учебных заведениях о важности занятия спор­том и физкультурой в формировании иммунитета от различных вредных привычек. Сегодняшние соревнования стали логическим продолжением осуществляемых мероприятий, — сказал по завершении турнира руководитель проекта М.Айтымбетов.

Победители и призеры в каждых возрастных категориях награждены дипломами и ценными призами.

К.Кенесбаев,

заведующий отделом Нукусского филиала УзГУФиС,

ККИА.