Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:54:25, 10.11.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Конкурсы

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ФЕРМЕРА ИЗ ЧИМБАЯ

31 октября этого года в Ташкенте состоялся республиканский этап смотра-конкурса "Ишбилармон аёл", организуемый исполнительным комитетом Политического совета Движения предпринимателей — Либерально-демократической партии Узбекистана.

От Республики Каракалпакстан в конкурсе участвовала руководитель фермерского хозяйства "Акылбекова Гульнар" Гульнар Акылбекова, которая решением жюри удостоилась почетного второго места.

Годовой доход хозяйства, занимающегося производством солодкового корня, достигает трех миллиардов сумов. Оно обеспечивает работой 20 человек.

А также, с целью расширения и диверсификации деятельности, женщина-фермер на тендерных торгах выкупила пустующее здание. В настоящее время на первом этаже здания функционируют несколько торговых точек, пункты общественного питания, компьютерных услуг,  на втором — кабинеты по оказанию частных медицинских услуг.

В планах руководителя фермерского хозяйства — организация совместно с российскими партнерами Центра вакцинации от коронавируса.

— Конкурс прошел на высоком организационном уровне. Очень рада, что среди достойных оппонентов сумела  занять  второе  призовое место, — сказала Г.Акылбекова.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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