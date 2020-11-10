"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню медицинского работника

ВЫБОР, СДЕЛАННЫЙ ПРИЗВАНИЕМ ДУШИ

Когда в семье случилась беда с родственником мамы — Феруза была еще ребенком. Попав в аварию, он долгое время был между жизнью и смертью, получив множественные ожоги и травмы.

Но врачи победили, парень остался жив. После нескольких перенесенных операций, он выучился заново ходить, получил образование, женился.

Родные Ферузы называли докторов волшебниками, совершившими необыкновенное чудо, а девочка твердо решила, кем станет, когда вырастет. Выбор дочери отец — Узакберген Жалимбетов, стоявший у истоков создания каракалпакского телевидения и посвятивший любимой работе всю свою жизнь, мама — Тамара Нажимова, школьная учительница, одобрили — всегда мечтали, чтобы в семье был свой доктор!

Ташкентский государственный медицинский институт Феруза Жалимбетова закончила в 1988 году, выбрав специализацию гематолога, понимала, какие нелегкие будни ждут врача, которому предстояло бороться с болезнями крови и предотвращать заболевания. Диагноз "анемия" в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия в Приаралье ставили многим жителям региона. В Республиканской больнице №1 имени У.Халмуратова, куда молодой врач пришла работать по окончании вуза, было немало "трудных" пациентов. Спасти, помочь хотелось каждому, подарить надежду на выздоровление тем, кто был практически неизлечим. Усталость снимало, как рукой, когда пациентов выписывали — они улыбались и спешили домой, чтобы обрадовать родных. А потом возвращались снова, коварная болезнь вновь давала о себе знать, и врачи опять вступали в схватку со страшным врагом.

Юсуп Каипниязов попал на больничную койку в двадцать лет. Диагноз "лейкемия" парню ничего не говорил — он хотел жить, влюбляться, ловить рыбу в речке и работать в родном селе. Спасать Юсупа врачам пришлось не единожды. В период кризиса Феруза не отходила от постели пациента почти месяц, ухаживая, словно за родным братом. Парень пошел на поправку, но на долгие годы оставался под наблюдением медиков. На его свадьбу в Тахтакупырский район врачи поехали всей командой. Сегодня Юсупу 36 лет, он отец двоих детей и просто счастливый человек. Ферузу Узакбергеновну он считает ангелом-хранителем, который вовремя оказался рядом и помог остаться на земле. Таких случаев в практике Жалимбетовой много, за каждым из них судьба человека, родных и близких ему людей. На своем посту врач-гематолог уже почти 35 лет. Все эти годы отдано одному медицинскому учреждению, где она продолжает совершать чудо, обыкновенное и не совсем. О своем выборе доктор Жалимбетова не жалела никогда — он был сделан сердцем, а значит раз и на всю жизнь.

А. Аминова