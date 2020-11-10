"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню медицинского работника

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ — ПОЛОВИНА УСПЕХА ЛЕЧЕНИЯ

Вот уже 53 года она служит медицине, занимается тем делом, с которого в 17 лет началась ее профессиональная деятельность. Эти полвека Венера Бурангулова отдала во благо сохранения здоровья населения.

Ее отец Абдурахман и мать Мубарак были родом из Башкирии. Но большая часть их жизни связана с городом Нукус. В семье родились семь девочек и один мальчик. Но в возрасте 50 лет неожиданно скончался их отец, работавший в сфере торговли. Маме Венеры Абдурахмановны было нелегко одной поднять на ноги восьмерых детей. Ведь она в 42 года осталась вдовой, а самой старшей дочери в то время исполнилось всего 18 лет.

Для всей семьи наступили сложные времена. Старшие дети старались помочь матери, занимались с младшими.

Незаметно пролетели годы. Венера тоже выросла и решила внести свой вклад в семейный бюджет. Но сначала надо было получить профессию. Для себя она давно решила, что будет работать в сфере медицины. Впервые к будущей профессии она прикоснулась в 1967 году, еще учась в Нукусском медицинском техникуме. Тогда она вместе с однокурсницами устроилась на работу в Республиканскую больницу №1. Так девушка познакомилась с профессией медсестры. Здесь у своего первого наставника Натальи Михайловны она училась делать инъекции, заправлять системы, как вести себя с больными после операций и многому другому.

С 1972 по 1975 годы В.Бурангулова работает старшей медсестрой в отделении реанимации, а с 1975 по 1977 годы — старшей медсестрой в хирургическом отделении Республиканской больницы №1.

Десять лет она проработала в Республиканской больнице, но затем более 40 лет врачом-лаборантом, а в настоящее время — заведующей Централизованной цитологической лабораторией Нукусского центра Республиканского специализированного Научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Минздрава Республики Узбекистан. Сейчас Венера Бурангулова исполняет обязанности главного цитолога Минздрава Республики Каракалпакстан.

— Мне посчастливилось получить ценные советы от моих наставников — людей, по-настоящему преданных профессии, которые вложили в меня хорошие знания, чьи советы и рекомендации я часто вспоминаю сегодня, — говорит В. Бурангулова. — Это А.Худайбергенов, Н.Покровская, Л.Андреева, К.Енгалычева, Л.Жуманазарова и другие, которым я очень благодарна. Они не только научили меня работе, но помогали справляться с бытовыми проблемами. От точного диагноза во многом зависит дальнейшая судьба пациента. Поэтому от нас требуется большая ответственность при работе с анализами. Сейчас анализы мы принимаем из Республиканской больницы №1, центра экстренной медицинской помощи, Республиканского противотуберкулезного диспансера, роддома и из 9 поликлиник нашего города. Прилагаем все усилия, чтобы все анализы были выполнены максимально быстро.

До этого дня Венера Бурангулова в своей работе не допустила ни одной ошибки. Многие люди приходят к ней, зная, что получат точный результат.

За плодотворный труд она не раз была награждена почетными грамотами Минис­терства здравоохранения Республики Каракалпакстан.

В настоящее время В.Бурангулова готовит кадры не только в районах нашей республики, но и в своей лаборатории. Сейчас вместе со своими коллегами М.Курбановым, И.Машариповым, И.Абдимуратовым, З.Каллибековой, С.Торемуратовой и другими она вносит свой вклад в лечение пациентов.

По стопам матери пошла и дочь Венеры-апы — Дильрабо. Она успешно окончила Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института. Проходила обучение в Узбекском центре онкологии и радиологии. И в настоящее время работает врачом-онкологом в той больнице, где трудится ее мама. Пациентам, страдающим от тяжелых заболеваний, необходим особый уход и лечение и обязательно нужно вселять в них веру и надежду на выздоровление.

Недаром говорят, что успех лечения зависит от настроя пациента. И именно врач должен оказывать моральную поддержку больным. Важной эмоциональной настройке и определению точного диагноза Дильрабо научилась у своей матери, которая твердо знает, что от этого зависит дальнейшая жизнь и биение сердца человека.

Х.Халилаева