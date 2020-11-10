"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню медицинского работника

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Больше 30 лет врач-кардиолог высшей категории, заведующая отделением кардиологии Турткуль­ского районного медицинского объединения Нигора Искандарова не устает помогать людям, обратившимся к ней со своей проблемой, пациентам.

Ее профессия обязывает тщательно изучать состояние больного, внимательно выслушать его. Потому что причины болезни сердца и сосудов могут быть различные: начиная от наследственности, вплоть до психоэмоциального состояния человека... На вопрос: "Почему выбрали специальность кардиолога?" она отвечает, что причиной тому стала сердечная болезнь отца, от которой он и умер. Поэтому и решила стать кардиологом. Позже и мать скончалась от этой болезни.

В 1989 году, окончив Ташкент­ский медицинский институт, 10 лет проработала в Ташкентской городской больнице №15, ныне Ташкентский кардиологический центр. Потом вернулась в Турткуль и устроилась на работу в районную больницу. С 2006 года по сей день заведует кардиологическим отделением этого медицинского учреждения. У Нигоры- апы два сына и дочь. Сыновья женаты, дочь студентка, после окончания вуза станет педагогом. Растут четыре внука. Нигора Искандарова очень любит свою профессию. Она говорит: "Если бы я родилась заново, опять стала бы кардиологом"...

— Сердечно-сосудистые заболевания — это группа болезней сердца и кровеносных сосудов, — рассказывает Н.Искандарова. — Ежегодно в мире миллионы людей умирают от этих заболеваний. Именно от них умирают больше людей, чем от каких-либо других болезней.

Главные причины заболеваний сердечно-сосудистой системы — курение, избыточный вес, малые физические нагрузки, злоупотребление спиртными напитками, чрезмерные психические нагрузки. К кардиологу необходимо обращаться при малейших признаках заболевания сердца или сосудов, потому что общей чертой практически всех заболеваний этой системы является прогрессирующий характер болезни. При подозрениях на проблемы с сердцем нельзя дожидаться видимых симптомов, очень многие заболевания начинаются с появления у больного субъективного ощущения, что "что-то не так". Чем более раннюю стадию болезни выявит при осмотре врач-кардиолог, тем легче, безопаснее и с меньшим количеством медикаментов пройдет лечение. Болезнь часто развивается совершенного незаметно для больного, и отклонения от нормы, возможно, заметить только при обследовании кардиологом. Поэтому для профилактических целей хотя бы один раз в год необходимо посетить врача-кардиолога и сделать ЭКГ.

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы состоит из комплекса мер, общих для большинства этих заболеваний, но некоторые болезни, разумеется, требуют отдельного подхода. К примеру, прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы возникают и на основе нервно-психических напряжений. И поэтому, по мере возможности, надо нервы беречь.

Что касается нашего кардиологического отделения, оно рассчитано на 40 коек, из них 10 — для больных с эндокринной системой. Здесь созданы необходимые условия для больных. Для улучшения кардиологической службы в районной больнице планируется приобрести аппараты Эхокардиографии (ЭХОКГ) и суточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру).

В заключение хотела бы поздравить всех медицинских работников с их профессиональным праздником, пожелать им, прежде всего, здоровья и успехов в нелегкой, но в то же время, славной работе. Не уставайте коллеги!

М.ТУРАЕВА