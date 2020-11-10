Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:31:48, 10.11.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Благотворительность

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

В министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан состоялась церемония предоставления 61 женщине с инвалидностью средств медицинской реабилитации.

Выступившая на благотворительном мероприятии первый заместитель министра М.Ахмедова рассказала о мерах, осуществляемых в нашей стране по всесторонней поддержке женщин, особенно, попавших в сложные социальные условия, имеющих инвалидность. В этом направлении за счет средств Государственного целевого фонда по поддержке женщин и семьи нуждающиеся лица с инвалидностью обеспечиваются средствами реабилитации.

— Мое заявление о предоставлении локтевых костылей 25-летней дочери, инвалида с детства Лейле решилось положительно и сегодня она их получила, — с волнением говорит жительница Нукуса Г.Атажанова. — Бесконечно благодарна Президенту за особую заботу о гражданах, нуждающихся в посторонней помощи.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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