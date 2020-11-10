АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ
В министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан состоялась церемония предоставления 61 женщине с инвалидностью средств медицинской реабилитации.
Выступившая на благотворительном мероприятии первый заместитель министра М.Ахмедова рассказала о мерах, осуществляемых в нашей стране по всесторонней поддержке женщин, особенно, попавших в сложные социальные условия, имеющих инвалидность. В этом направлении за счет средств Государственного целевого фонда по поддержке женщин и семьи нуждающиеся лица с инвалидностью обеспечиваются средствами реабилитации.
— Мое заявление о предоставлении локтевых костылей 25-летней дочери, инвалида с детства Лейле решилось положительно и сегодня она их получила, — с волнением говорит жительница Нукуса Г.Атажанова. — Бесконечно благодарна Президенту за особую заботу о гражданах, нуждающихся в посторонней помощи.
Д.Абибуллаев,
корреспондент ККИА.