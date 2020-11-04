"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Память

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО УГАСШИЕ ЗВЕЗДЫ…

То ли злой рок, то ли горестные, трагические обстоятельства тому причиной, не знаю, но по-настоящему "звездные" величины, недолго сверкая на небосклоне каракалпакской культуры, гасли, уходя от нас навсегда, оставив неизгладимый след...

Даутбай Каипов, Жаксымбай Бекмуратов, Замира Хожаназарова... Они были талантами от бога, горячо любимыми народом. Увы, их творческие и жизненные пути длились недолго.

Замира впервые на концертную сцену вышла в 1981 году и сразу же завоевала любовь и признание зрителей.

"... Она любила часто напевать про себя любимые мелодии, но вовсе не думала, что однажды придется петь в зале перед многочисленным народом, вот так вот с легкостью ворвется в песенное искусство.

Никому не ведомо, когда пришло бы зрительское признание к юнойпевице, не прими она участия в том праздничном концерте в честь 9 мая. Но можно с уверенностью сказать, что именно в этот день раскрылся еще один талант эстрадной музыки".

Этими словами начиналась моя статья в газете "Жас ленинши" от 14 июля 1981 года (прошу прощения у читателей за выдержку из своего же материала).

В самом деле, несмотря на стремительный выход З.Хожаназаровой на большую сцену был неожиданным, она прочно завоевала сердца зрителей. Это объяснялось, во-первых, отсутствием в то время в республике сколь-нибудь зарекомендовавших себя эстрадных исполнителей, во-вторых, незаурядным талантом самой певицы.

Будучи студенткой четвертого курса Ташкентского государственного театрально-художественного института имени А.Н.Островского она исполняла казахскую песню "Алия", русские песни "Цвети земля моя", "Березовые сны". Несмотря на то, что эти композиции входили в постоянный репертуар известных певиц, она не отказывалась от их исполнения, так как даже не задумываясь о большой эстрадной карьере, просто стремилась быть похожей на них.

Эта устремленность послужила толчком к участию в мероприятиях по случаю Дней культуры и искусства Каракалпакстана в Татарстане. Вместе с тем, следует признать, что данное мероприятие стало первым серьезным испытанием для начинающей певицы.

"Разумеется, выход на большую сцену, с одной стороны, вызвал огромный прилив радости, но с другой, определенную неловкость, потому что еще не имела песню из собственного репертуара, — говорила тогда Замира. — К примеру, Алла Пугачева в поисках своей песни в течение 10 лет не выходила на сцену, пока с оглушительным успехом не исполнила "Арлекино". А "Алия" прославила Розу Рымбаеву на весь мир. Я, конечно, не ставлю себя в один ряд с ними, но просто пришлось к слову. У каждого уважающего себя исполнителя должна быть своя узнаваемая песня. А я вышла на сцену с "чужими". Время подготовки в Нукусе к "Дням..." поджимало, пришлось выступать с уже имеющимся репертуаром...".

Уже эти слова свидетельствуют о ее искренней преданности к искусству, убежденности, что эта профессия не является каким-то увлечением, а требует каждодневного упорного труда.

Настойчивая работа над собой принесла свои плоды. Эстрадные композиции на каракалпакском языке, народные песни в яркой аранжировке в ее исполнении пришлись по душе широкой массе публики.

Я думаю, сейчас нет человека, более или менее знающего искусство, который не признал бы громадный вклад З.Хожаназаровой в развитие каракалпакской эстрады. В последние годы жизни она постоянно пополняла свой репертуар шедеврами каракалпакских народных песен. Достойной оценкой ее вклада послужила присуждение ей премии Союза молодежи.

Однако безвременная кончина вырвала ее из наших рядов в самом расцвете таланта и сил. Но до сих пор ничего не сделано для увековечения ее памяти, нигде существенно не упоминается о ее роли в развитии каракалпакской культуры.

Правда, в свое время Нукусским городским комитетом комсомола проводился конкурс молодых талантов памяти З.Хожаназаровой, однако это полезное начинание не имело продолжения.

В начале данной статьи я упомянул певца Д.Каипова, артиста-юмориста Ж.Бекмуратова. До сей поры мы, с удовольствием слушая завораживающий голос певца, крылатые фразы артиста, тем не менее не задумываемся об увековечении их имен, о возвеличивании их таланта. Справедливости ради надо сказать, что мы только-только принялись за это, но дело не двигается, воз, как говорится, и ныне там. Невзирая ни на какие причины, мы не должны забывать про человеческий долг.

В равной степени это относится и к памяти З.Хожаназаровой. Ежегодно Министерством культуры Республики Каракалпакстан проводится масса различных смотров-конкурсов. Неужто трудно организовать один из них в честь памяти певицы? Продумать достойные призы. Например, у Союза молодежи есть все необходимые ресурсы для регулярного проведения таких конкурсов. Заодно можно лишний раз провести поиск юных талантов. Ну, а о воспитательном значении таких мероприятий можно и не говорить.

... Ее жизнь состояла из песен и угасла в одно мгновенье.

Но песни будут жить вечно...

Кенесбай Реймов,

заслуженный журналист Республики Узбекистан.

(Снимок из телепередачи).