"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

С наступлением осенне-зимнего периода среди населения повышается спрос на потребление природного газа. Во многих учреждениях и жилых домах включены отопительные системы.

В целях профилактики и предупреждения пожара и других несчастных случаев, вызванных халатным отношением граждан к электроприборам и отопительным системам была открыта выставка, прошедшая на днях в Нукусе.

Официальную часть показательной выставки открыл начальник отдела Совета Министров Республики Каракалпакстан О.Сапаров, затем выступили представитель Нукусской городской военной прокуратуры, полковник Ф.Бегашев и заместитель начальника Управления чрезвычайной ситуаций Республики Каракалпакстан, подполковник М.Сейдуллаев.

Они рассказали собравшимся о важности соблюдения правил безопасности населением и в деятельности работников служб чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, "Каракалпак худуд газ", предприятия электросетей и других учреждений.

Во время выставки у собравшихся была возможность увидеть специальные машины, которые используют пожарные, сотрудники УЧС, а также технических средства применения.

— Это традиционная выставка, которая проводится в начале осенне-зимнего сезона, — говорит начальник отдела УЧС Республики Каракалпакстан Даулетбай Реймов. — Главная цель проведения подобного мероприятия — ознакомить с правилами пожарной и электрической безопасности, проведение профилактической работы среди населения по предотвращению отравлений угарным газом. Председателям сходов граждан были переданы буклеты, плакаты, объясняющие, как должны действовать граждане во время землетрясений, транспортных аварий, наводнений, пожаров и т.п.

Скоро такие буклеты и плакаты будут распространены во всех районах нашей республики в ходе проведения подобных выставок.

По информации пресс-секретаря УЧС Республики Каракалпакстан, лейтенанта Айбека Абдирахманова, в нашей республике за 9 месяцев нынешнего года зарегистрировано 2 случая отравления угарным газом в Нукусе и Канлыкульском районе, в последнем зарегистрирована смерть человека. Также за этот период зарегистрирован 481 случай пожаров по всей республике, часть из них повлекла смерть граждан. Этот показатель ниже, чем в 2019 году.

По словам специалистов, несчастные случаи в основном происходят в результате равнодушного отношения к электрическим приборам и отопительным системам, а также при оставлении детей без присмотра.

Х.Халилаева.

На снимке: во время показательной выставки.

Фото М.Хабибуллаева.