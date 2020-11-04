"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПАРНИКИ КАК ПОМОЩЬ

В трех махаллинских сходах граждан Нукуса — "Алланияз Кахарман", "Кутлы коныс" и "Телеорай" — жителям из малообеспеченных семей Центром содействия занятости населения Нукуса были выделены субсидии на установку парников для поддержания данных семей.

Программа поддержки граждан и, в частности, о выделении субсидий начала работу еще в начале года. В соответствии с Постановлением Президента страны "О государственном заказе на трудоустройство и создании рабочих мест в 2019 году" от 5 марта 2019 года принят ряд мер по содействию в обеспечении занятости населения.

Сегодня центры содействия занятости населения предлагают безработным и трудоспособным лицам от шестнадцати лет до пенсионного возраста, которые не имеют оплачиваемой работы или занятия, приносящего доход, пройти обучение, переподготовку или повысить квалификацию для дальнейшего трудоустройства.

Также выделяются субсидии работодателям при трудоустройстве для покрытия затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации нанятых сотрудников. Поддерживаются безработные, зарегистрированные в Цент­ре содействия занятости, желающие начать бизнес: им выделяют средства на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, помогают в государственной регистрации малых — и микропредприятий, а также в получении страхового полиса для получения кредита. Для поддержания населения из социально уязвимых групп населения выделяются субсидии для установки легких теплиц (парников), приобретение семян, рассады и ирригационных установок.

— В махаллинском сходе граждан "Алланияз Кахарман" для нуждающихся граждан установлено 5 теплиц, — говорит председатель схода Еркебай Утениязов. — Среди получивших субсидии на установку парника, женщины, воспитывающие в одиночку детей, безработные.

Те, кто желает получить субсидии, обращается в свой маканком, который и представляет списки нуждающихся представителям сектора. Центром содействия занятости населения совместно с представителем сектора принимается решение о выделении субсидий.

Е.Утениязов рассказывает, что парники были установлены еще в марте, так что первый урожай в теплицах был уже получен, и пришелся он на дни жесткого карантина, что послужило большим подспорьем в эти трудные дни.

Жительница МСГ "Алланияз Кахарман" Лабира Аметова воспитывает одна двоих детей. Когда узнала, что Центр содействия занятости населения предоставляет субсидии на установку парника, который можно разместить на приусадебном участке и дополнительно получать урожай не только в жаркое время года, но и в зимнее, сама обратилась за поддержкой в маканком. Сегодня у нее есть возможность в парнике выращивать и зелень, и огурцы как для себя, так и на продажу.

Парники установлены еще 4 жителям схода, среди них также нуждающиеся в помощи матери, безработные, люди с инвалидностью. Субсидии на установку 8 парников получили 8 граждан МСГ "Кутлы коныс" города Нукуса.

И.ПЕТРУШИНА