"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДЛЯ БОЛЬШЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На днях Агентством по управлению государственными активами Республики Каракалпакстан была проведена пресс-конференция, посвященная недавнему Указу Президента Республики Узбекистан "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

В мероприятии приняли участие журналисты печатных изданий, радио, телевидения, информационных агентств и блогеры.

Было отмечено, что данный Указ имеет огромное значение в деле приватизации государственных активов, который даст больше возможности для самореализации предпринимателей. Согласно документу, впредь госпакеты акций (доли) предприятий будут выставлены на торги единым лотом. В случае нереализации в течение 3 месяцев госактивов стоимостью, не превышающей 100 млн. сумов, повторно выставляются на торги: доли — по стартовой цене "1 сум", пакеты акций — на основе принципа "1 акция — один лот за 1 сум".

Отменяется практика реализации гособъектов по "нулевой" выкупной стоимости. Они выставляются на публичные торги по стартовой цене "1 сум" с принятием инвестиционных и социальных обязательств на основании решений Жокаргы Кенеса и Кенгашей народных депутатов областей, Председателя Совета Министров Каракалпакстана и хокимов областей, а также Госкомиссии по проведению тендерных торгов при продаже госимущества, принимаемых ими в рамках своих полномочий.

Согласно данному Указу, в Республике Каракалпакстан предусмотрена приватизация 12 государственных активов. В частности, в недельный срок будут внесены предложения через Агентство по управлению государственными активами Республики Каракалпакстан в Государственную тендерную комиссию по пересмотру начальной стоимости АО "Еггар" и "Турон Хужайли", а также ООО "Устюрт кидирув бургулаш бошкармаси" и "Нукус полимер".

До 15 декабря в оцененном состоянии будут выставлены на торги фондовой биржи "Ташкент" 51% госдоли в АО "Нукус вино заводи" и на единой электронной торговой площадке "E-ijro auksion" — 2% госдоли в уставном капитале ООО "Кусшылык".

До 31 декабря текущего года Государственные унитарные предприятия "Муйнок аква саноат", "Редакция газеты "Тараккиет кузгуси" и "Центр компьютерной службы отдела по защите информационных технологий, связи и информации Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан" будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и их 100% госдоля будет выставлена на единой электронной торговой площадке "E-ijro auksion".

0,7% государственных пакетов акций (доли) в АО "Коракалпокдонмахсулотлари", 0,04% — в "Коракалпокагрокимехимоя" и 0,01% — в "Тахиатошдонмахсулотлари" по номинальной стоимости будут переведены в уставной фонд учредителей, имеющие госдолю на данных акционерных обществах. А также, до 1 декабря текущего года по Республике Каракалпакстан будет выставлен 51 недвижимый объект госсобственности на публичные торги.

В ходе конференции участники мероприятия получили ответы на интересующие их вопросы.

М.ТУРАЕВА.

На снимке: на пресс-конференции.

Фото М.Хабибуллаева.