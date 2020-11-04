"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-тур

ОБНОВЛЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ ШАББАЗА

На днях был организован пресс-тур в один из крупных районов нашей республики — Беруний­ский. Инициаторами выступили пресс-служба Совета Министров Республики Каракалпакстан и хакимият Берунийского района.

Сюда приехали представители столичных средств массовой информаций, пресс-службы хакимиятов районов и блогеры.

Цель визита журналистов на родину великого Абу Райхана Беруни — поближе ознакомить через СМИ общественность нашей республики с преобразованиями, которые происходят в районе в последние годы. А также воочию увидеть темпы изменения в общественной и социальной жизни района и возможности внутреннего туризма.

В настоящее время в Берунийском районе проживают 192 тысяч человек. Из них представители молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет составляют свыше 45 тысяч. Здесь действуют 40 сельских сходов граждан, 72 общеобразовательные школы, различные организации и предприятия. Район в основном специализируется на аграрном хозяйстве.

Первым нашим объектом посещения стал Нижнеамударьинский государственный биосферный резерват, расположенный в ССГ "Алтынсай", общая площадь которого составляет 6871, 8 гектара. Стоит отметить, что на территория биосферного резервата включает 20 % тугайных площадей Центральной Азии и 75% — Узбекистана.

— Биосферный резерват создан с целью сохранения, восстановления ландшафтов, различных видов растений и животных, обитающих в тугайных лесах, в том числе редких и исчезающих, других природных объектов и комплексов, характерных для территории биосферного резервата, — говорит заместитель директора по научной работе Ахылбек Туреев. — Мы ведем деятельность по улучшению экологической обстановки, рациональному использованию природных ресурсов, социальному благополучию населения, организации экологического туризма, проведению фундаментальных и прикладных научных исследований и многим другим направлениям.

Фауна и флора биосферного резервата изучаются научными сотрудниками Каракалпакского отделения Академии наук и Института зоологии Республики Узбекистан, Термезского государс­твенного университета, КГУ имени Бердаха, НГПИ имени Ажинияза. С ними заключен двусторонний договор о совместной деятельности. Редкие виды животных и растений биосферного резервата вошли в Красную книгу Узбекистана.

Для дальнейшего улучшения состояния биосферного резервата, сохранения животного и растительного мира государством запланировано на следующий год проведение оросительных линий протяженностью 10 километров на территории Бадай тугая, оснащение электроэнергией, а также планируется строительство музея и визит-центра.

Наше внимание было обращено на обитающую здесь группу бухарских оленей, которые являются гордостью биосферного резервата. По словам А.Туреева, количество их увеличивается с каждым годом. Если в 2018 году их число составило 973 головы, то в прошлом году этот показатель возрос на 1200.

Сотрудниками биосферного резервата активно ведется разъяснительная работа в близлежащих общеобразовательных школах и среди населения по повышению экологической грамотности и профилактике пожара.

Комплекс Султан Увайс-Бобо стал нашим следующим местом посещения. Мемориальный памятник XVII-XIX века расположен на территории сегодняшнего Берунийского района. Султан Увайс (настоящее его имя Сухайл ибн Омир ибн Рушон ибн Нохия ибн Мурод) — представитель племени Мурордий, проживавшего в селении Каран в Йемене родился в 625 году. Султан Увайс погиб в возрасте 32 лет в бою на Сифре, сражаясь в рядах войска Халифа Али против войск Муавии. Был погребен в селении Софа в Сирии. Султан Увайс прославился своей деятельностью по собиранию и изучению хадисов. Его последователи воздвигли символический мавзолей в его честь и превратили его в место поклонения. Комплекс в плане прямоугольный (21,5х53м), выстроен по направлению с севера на юг.

Мавзолей Султан Увайс-Бобо расположен в северной части комплекса. В южной половине расположена мечеть с айваном, ряд худжр и гостиная. Вход в комплекс оформлен с запада. Мавзолей возведен в традициях хорезмской архитектуры из жженого кирпича.

Имам мечети Бадр ата Ислом Жуманиязов подробно рассказал участникам пресс — тура о жизни и деятельности Султан Увайс — Бобо.

Несколько лет назад в одном из приездов в Каракалпакстан Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев посетил этот мавзолей. Тогда он дал поручение руководству нашей республики провести здесь реконструкцию. Теперь он обрел новый вид.

Действительно в студенческие годы и нам с друзьями приходилось бывать в мавзолее Султан Увайс-Бобо. Тогда в начале 2000-х годов он имел совсем другой облик. Сюда приезжают туристы с разных уголков мира. Это место является самым священным местом поклонения не только для жителей Каракалпакстана, но и всей страны.

Следующим нашим объектом стал "Фил кала", что в переводе означает "Город слона". Эта глиняная крепость, по данным исторических источников, служил для местного народа местом спасения от наступающих врагов.

Говорят, что люди, живущие вдали от этой крепости, давали предупредительные сигналы друг другу. Если в небо поднимался черный дым, то народ знал, что приближается враг. А если на небе поднимался белый дым, то они предзнаменовали хорошую новость — приближение к ним торговых караванов. Когда народу грозило опасность, "Фил кала" служил для них безопасным местом. На основании научных трудов археологов можно сделать вывод о том, что эта крепость была не единственным сооружением, а состояла из нескольких комплексов, что подтверждает большая территория комплекса.

В настоящее время крепость посещают туристы. Специально для них подготовлены юрта и различные услуги. В Берунийском районе много подобных исторических достопримечательностей, которые могут стать объектом внутреннего туризма.

В районе с 1995 года ведет свою деятельность общественный фонд "Беруний авлодлари" ("Потомки Беруни"), который поддерживает научные открытия и начинания творческих людей и молодых. Фондом организуется научно-практические семинары, симпозиумы и тренинги.

— Если говорить о "Фил кала", то он упоминается в труде Беруни "Памятники, оставшиеся от древних народов", — говорит директор фонда "Беруний авлодлари" ("Потомки Беруний"), заслуженный журналист Республики Каракалпакстан Курбанбай Шаниязов. — В этой книге говорится о том, что "Город слона" принадлежит к четвертому веку (305 годы). Из названия видно, что здесь водились слоны или хранились они в крепости. Спустя века некоторые стороны стен этого комплекса пришли к разрухе. Но благодаря поддержке государства в этом историческом месте прошла реконструкция.

Журналисты и блогеры посетили парк Беруни, где похоронены останки великого предка, привезенные в 1997 году из города Газни (Афганистан). 12,5 гектара земли района были переданы этому парку. Декоративные деревья привезены из Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. Можно быть уверенным в том, что через несколько лет парк станет еще одной достопримечательностью Берунийского района.

— В 2023 году запланировано на международном уровне отметить 1050-летие со дня рождения великого ученого в области алгебры, физики, астрономии и других сфер Абу Райхана Беруни, — говорит в беседе с нами заместитель хакима района по вопросам повышения эффективности духовно-просветительских работ и консультант по обеспечению выполнения Закона "О государственном языке", исполнительный директор общественного фонда "Беруний авлодлари" Санам Юсупова. — В настоящее время идет усиленная работа по строительству музея имени Беруни, а также специализированной школы-интерната по математике. Мы гордимся, что являемся земляками такого великого человека и должны внести свой вклад для процветания родного края, как достойные потомки Абу Райхана Беруни.

Еще одно примечательное событие: здесь недавно торжественно открыли Инновационную клинику доктора Максудовой. Участники пресс-тура побывали и здесь.

Для ремонта здания и приобретения необходимого медицинского оборудования выделен кредит в размере 10 млрд. сумов.

— В целях качественного медицинского обслуживания населения и сокращения их дополнительных затрат в районе была открыта эта клиника, — говорит главный врач Вохид Хакимов. — Но пока клиника работает в тестовом режиме. Здесь пациентам оказываются медицинские услуги по таким направлениям, как офтальмология, стоматология, оториноларингология, гинекология, клиническая лаборатория, Эхо-КГ и другие.

Главная особенность клиники в том, что здесь действует телемедицина. Это означает, что врачи клиники могут в режиме онлайн консультироваться и показать практическое состояние пациента и обсудить дальнейшее действие операции.

В клинике сейчас работают 24 человека — врачи, медсестры и технические работники. Новое современное медицинское оборудование завезено из Франции, СШ А, Южной Кореи и отвечает современным стандартам.

В завершение пресс-тура в Информационном центре района прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководители 4 секторов, хаким района А.Сапарбаев, прокурор Р.Халмуратов, начальник районного отдела внутренних дел А. Абдиров, начальник налоговой инспекции А.Кенжаев.

Хаким района подробно рассказал о сегодняшнем социально-экономическом положении, происходящих преобразованиях и планах на будущее. Сейчас в районе действуют 87 фермерских хозяйств, которые вносят большой вклад в благосостояние населения. По словам хакима, недавно государством выделено 28 млрд. сумов для сборщиков хлопка. Руководители района проинформировали гостей о важных переменах, происходящих в районе за последние годы. Были отмечены и некоторые нарушения карантинных мер во время проведения торжественных мероприятий и вопросы, касающиеся народного образования.

Затем журналисты и блогеры получили ответы на интересующие их вопросы.

В целом, турне журналистов в Берунийский район получился насыщенным в плане новых впечатлений. Он представлен и уникальными природными территориями с неповторимой флорой и фауной, и древними мемориальными памятниками, и, конечно же, бурно обновляемой социально-экономической инфраструктурой, создающих особый колорит.

Древняя земля, давшая миру великого ученого, переживает вторую молодость...

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: крепость "Фил кала".

Фото И.Матекова.