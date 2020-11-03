"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

КАРАКАЛПАКСТАНСКИЙ ФУТБОЛИСТ — ЧЛЕН ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ СТРАНЫ

Юношеская сборная Узбекистана по футболу, готовящаяся к чемпионату Азии-U16, до 9 ноября проводит учебно-тренировочные занятия. Об этом сообщает Ассоциация футбола Каракалпакстана.

Тренерский штаб команды во главе с главным тренером Олимом Шакировым собрал на базе "Чигатай" 25 футболистов. Отрадно, что среди них и защитник Джавохир Утамуратов из Каракалпакстана.

2 ноября сборная в составе из 23 игроков отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где, предположительно, 4 и 7 ноября наши ребята проведут контрольные встречи со сверстниками из этой страны.

И.Матеков,

ККИА.