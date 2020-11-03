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Спорт

«Серебряный» успех волейболисток НГПИ

В Ташкенте прошел заключительный третий тур XXVIII чемпионата Узбекистана по волейболу среди женщин.

В решающем этапе между собой состязались команды НГПИ, СКУФ Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, "Бустон" из Андижана и Джизакского государственного педагогического института.

По итогам соревнований наши волейболистки завоевали второе призовое место.

Радует тот факт, что сразу семь спортсменок из НГПИ включены в состав национальной сборной команды Узбекистана.

Команду к чемпионату готовил заслуженный тренер Каракалпакстана, отличник народного образования Узбекистана и Каракалпакстана, ветеран спорта страны Азат Казаков.

И.Матеков,

ККИА.