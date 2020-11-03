«Серебряный» успех волейболисток НГПИ
В Ташкенте прошел заключительный третий тур XXVIII чемпионата Узбекистана по волейболу среди женщин.
В решающем этапе между собой состязались команды НГПИ, СКУФ Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, "Бустон" из Андижана и Джизакского государственного педагогического института.
По итогам соревнований наши волейболистки завоевали второе призовое место.
Радует тот факт, что сразу семь спортсменок из НГПИ включены в состав национальной сборной команды Узбекистана.
Команду к чемпионату готовил заслуженный тренер Каракалпакстана, отличник народного образования Узбекистана и Каракалпакстана, ветеран спорта страны Азат Казаков.
И.Матеков,
ККИА.