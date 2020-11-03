"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

УЧИТЕЛЬ — ЭТО СУДЬБА

В жизни каждого из нас есть учитель, о котором мы часто вспоминаем, гордимся им и радуемся тому, что имели счастье учиться у такого педагога, который не только вел нас дорогами знаний, но сумел воспитать лучшие человеческие качества.

Таким педагогом для Розы Сарсеновны Узакбаевой стала Джумабике Каипназарова — учительница начальных классов, которая своим ученикам сумела привить любовь к профессии. Роза Сарсеновна до сих пор с восхищением и нежностью вспоминает свою первую учительницу, которая ввела ее в мир знаний, привила вкус к прекрасному, научила ценить добро.

Поэтому выбор будущей профессии был предопределен еще в начальной школе. По окончании школы — учеба в Ходжейлийском педагогическом училище. Проработав три года психологом в Мехрибанлык уйи, Роза Сарсеновна понимает, что ее знаний для работы недостаточно, и поступает на заочное отделение КГУ имени Бердаха. И вот уже 25 лет она работает учителем начальных классов в Ходжейлийском Мехрибанлык уйи. Теперь и она на каждом уроке открывает новый мир для своих учеников. А ученики у нее — непростые: одни — сироты, потерявшие в раннем детстве своих родителей, у других — родители лишены родительских прав. И этим ученикам нужно больше теплоты, внимания, заботы, чем ученикам в обычной школе. Поэтому педагог Узакбаева делает все возможное, чтобы ученики не потеряли интерес к знаниям, учебе. Ее кабинет оснащен всем необходимым для занятий: тут и наглядные пособия, которые отличаются яркостью, картины, методические раскладки. Как творчески работающий педагог, она постоянно обновляет свою учебно-методическую копилку. За ее плечами — немало открытых уроков, докладов, получивших высокую оценку у коллег. Обучает своих учеников чтению, математике, родному языку, рисованию, природоведению и труду. "Знаете, — рассказывает Роза Сарсеновна, — мне при подготовке к урокам помогает внутренняя сила и желание сделать урок как можно интереснее, чтобы все мои ученики не только поняли тему, научились читать, писать и считать, но учились быть добрыми, честными, справедливыми. Ведь порой у меня в классе сидят среди первоклассников и ученики, которым по 10,11 лет. Они не виноваты в этом, так случилось в их жизни. Поэтому каждый урок я стараюсь провести по-особому, с применением технических средств, больше наглядности". Труд инициативного педагога был оценен руководством Мехрибанлык уйи, и Роза Сарсеновна была представлена к высокой правительственной награде. В 2006 году она была награждена медалью "Шухрат". Ее уроки, отмечают коллеги, проходят на высоком методическом уровне, отличаются разнообразием форм и методов, яркостью и эмоциональностью. Используя современные образовательные технологии в процессе обучения, она активно применяет инновационные технологии. Добрая и веселая, обладающая упорным, бойцовским характером, учитель старается каждый урок превратить в праздник открытия нового, интересного. Светлана Михайловна Сон — директор этого воспитательного учреждения отмечает, что уроки Узакбаевой проходят на хорошем методическом уровне, с применением инновационных методов. Педагог добросовестно относится к своим обязанностям, предана профессии.

Любовь к своему делу приносит результаты. К Дню учителей и наставников Розе Сарсеновне Узакбаевой было присвоено почетное звание "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан".

"Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил и выдержки, — говорит Роза Сарсеновна. — Я люблю свою работу, учеников. Каждый урок стараюсь наполнить новым содержанием, использовать новейшие методики, чтобы мои ученики хорошо учились. У нас замечательный коллектив, руководство всегда поддерживает мои инициативы. Говорят: учитель — это судьба. В моем случае это и есть на самом деле. Я не представляю себя в другой профессии. Вся моя жизнь наполнена только желанием обучать, воспитывать, делиться опытом".

К.ПИРНАЗАРОВА.

На снимке: Р.Узакбаева во время урока.

Фото автора.