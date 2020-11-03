Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:22:41, 03.11.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

УЧИТЕЛЬ — ЭТО СУДЬБА

В жизни каждого из нас есть учитель, о котором мы часто вспоминаем, гордимся им и радуемся тому, что имели счастье  учиться у такого педагога,  который не только вел нас дорогами знаний, но сумел воспитать лучшие  человеческие качества.

Таким педагогом для   Розы Сарсеновны Узакбаевой  стала  Джумабике Каипназарова  — учительница  начальных классов, которая    своим ученикам сумела привить любовь к профессии. Роза Сарсеновна до сих пор с восхищением и нежностью вспоминает свою первую учительницу, которая ввела ее в мир знаний, привила вкус к прекрасному, научила ценить добро.

Поэтому выбор будущей профессии был предопределен еще в начальной школе. По окончании школы  — учеба в Ходжейлийском  педагогическом училище. Проработав  три года психологом  в Мехрибанлык уйи, Роза Сарсеновна понимает,  что ее знаний для работы недостаточно, и поступает   на заочное отделение  КГУ имени Бердаха. И вот уже 25 лет она работает  учителем начальных классов в Ходжейлийском  Мехрибанлык уйи. Теперь и она на каждом уроке   открывает новый мир для своих учеников. А ученики у нее — непростые: одни — сироты, потерявшие в раннем детстве своих родителей, у других — родители лишены родительских прав. И этим ученикам нужно больше теплоты, внимания, заботы, чем ученикам в обычной школе. Поэтому  педагог  Узакбаева  делает все возможное, чтобы ученики не потеряли интерес к знаниям, учебе. Ее кабинет оснащен всем необходимым для занятий: тут и   наглядные пособия, которые отличаются яркостью, картины, методические раскладки.  Как творчески работающий педагог, она постоянно обновляет свою учебно-методическую копилку. За ее плечами — немало открытых уроков, докладов, получивших высокую оценку у коллег.  Обучает своих учеников чтению, математике, родному языку, рисованию, природоведению и труду. "Знаете, — рассказывает Роза  Сарсеновна, — мне при подготовке  к урокам  помогает внутренняя сила и желание сделать урок как можно интереснее, чтобы  все мои ученики не только поняли тему, научились читать, писать и считать, но учились быть добрыми, честными, справедливыми. Ведь порой  у меня в классе сидят среди первоклассников и  ученики, которым по 10,11 лет. Они не виноваты в этом, так случилось в их жизни. Поэтому  каждый урок я стараюсь провести  по-особому, с применением технических средств, больше наглядности".  Труд инициативного педагога был  оценен руководством Мехрибанлык  уйи,   и Роза Сарсеновна была представлена к высокой правительственной награде. В 2006  году  она была награждена медалью "Шухрат".  Ее уроки, отмечают коллеги, проходят на высоком методическом уровне, отличаются разнообразием форм и методов, яркостью и эмоциональностью. Используя современные образовательные технологии в процессе обучения, она активно применяет инновационные технологии. Добрая и веселая, обладающая упорным, бойцовским характером, учитель старается каждый урок  превратить в праздник открытия нового, интересного. Светлана Михайловна Сон — директор   этого воспитательного учреждения отмечает, что уроки Узакбаевой проходят на хорошем методическом уровне, с применением инновационных методов. Педагог добросовестно относится к своим обязанностям, предана профессии.

Любовь к своему делу приносит  результаты. К Дню учителей и наставников  Розе Сарсеновне Узакбаевой было присвоено почетное звание "Заслуженный наставник  молодежи Республики Узбекистан".

"Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил и выдержки, — говорит  Роза Сарсеновна. — Я люблю свою работу, учеников. Каждый урок стараюсь  наполнить новым содержанием, использовать новейшие методики, чтобы мои ученики хорошо учились.  У нас замечательный коллектив, руководство всегда поддерживает мои инициативы. Говорят: учитель — это судьба. В моем случае это и есть на самом деле. Я не представляю себя в другой профессии. Вся моя жизнь наполнена только желанием обучать, воспитывать, делиться опытом".

К.ПИРНАЗАРОВА.

 На снимке:  Р.Узакбаева во время урока.

Фото автора.

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