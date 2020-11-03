"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-конференции

ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ СУДОВ

Процесс обеспечения прозрачности деятельности судов способствует организации традиционных пресс-конференций (брифингов) руководителей судов Республики Каракалпакстан и их заместителей.

27 октября этого года в здании Суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам руководители судов по уголовным, гражданским делам, а также административного и экономического судов провели пресс-конференцию с участием представителей средств массовой информации.

В ходе мероприятия председатели: Суда по уголовным делам Г.Базарбаева, Суда по гражданским делам К.Тарихов, Административного суда А.Адилов, Экономического суда Г.Зарипова подробно проинформировали журналистов о проделанной работе вверенных им судебных органов за девять месяцев текущего года.

Так, за отчетный период в отношении 954 лиц (в прошлом году — 912) было рассмотрено 735 (744) уголовных дел. Данный показатель в отдельных местах, в частности, городе Нукусе, Берунийском, Кегейлийском, Канлыкульском, Кунградском, Караузякском, Тахтакупырском и Турткульском районах продемонстрировал рост.

А также, несмотря на то, что за 9 месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число осужденных за особо тяжкие преступления несколько сократилось, количество осужденных за тяжкие преступления выросло. Например, 32 особо тяжких преступления в нынешнем году против сорока в минувшем, или снижение на 20 процентов, а по тяжким преступлениям рост составил 4,6 процента (182 против 174).

В целях предупреждения преступности, усиления противодействия наиболее часто встречающимся преступным деяниям, выявления недостатков, допущенных в ходе предварительного следствия и в материалах, направленных в суд, обобщающая судебная работа по изучению и анализу судебной практики была осуществлена по категориям уголовных дел. Результаты обсуждены с участием судей и работников судов и приняты соответствующие меры.

С целью воспитательного воздействия на широкие слои населения через рассмотрение уголовных дел при участии общественности на выездных судебных заседаниях, с начала года на этих заседаниях рассмотрены 155 дел.

А также, судами исследованы основные причины преступлений и условия, породившие их, степень устранения имевшихся недостатков, по 520 делам (70,7 процента от общего количества) вынесены особые решения для привлечения к ним внимания широкой общественности и обеспечения ее участия в борьбе с предпосылками правонарушений.

В суды по гражданским делам за девять месяцев вместе с переходящими делами поступило 7179 (за соответствующий период минувшего года — 6987) дел. Из них по 5498 (5297) гражданским делам рассмотрение завершено, то есть рост составляет 3,8 процента. Из вышеупомянутых рассмотренных и завершенных дел 1874 (1972) были вынесены на выездные судебные заседания. Их удельный вес составил 34,1 (37,2) процента.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за девять месяцев этого года количество дел, связанных со сносом самовольно воздвигнутых строений возросло на 879, связанных со сделками — на 122, с восстановлением на работу — на 99, с расторжением брака — на 42, с земельными тяжбами — на 11, с лишением родительских прав — на 2. Что касается показателей, демонстрировавших убыль, то по делам особого порядка они уменьшились на 553 дела, по делам прав собственности, не связанных со сносом самовольно возведенных строений — на 136, установлению отцовства — на 26, связанных с жильем — на 19, взысканием задолженностей по зарплате — на 12 и описанием имущества — также на 12 дел.

По 503 бракоразводным делам судами сохранены семьи, а по 753 делам приняты решения о расторжении браков.

Административными судами Республики Каракалпакстан, районов (города) также осуществлялась работа по обеспечению прав и законных интересов граждан.

Так, за 9 месяцев сего года в отношении 13110 лиц завершено 11360 административных дел, что на 3974 и 3691, соответственно, ниже аналогичного периода прошлого года. Если за девять месяцев минувшего года принято 9965 решений о применении наказаний по административным делам, то с начала этого года данный показатель составил 8339 решений.

Экономическим судом республики рассмотрено 3029 дел (за 9 месяцев 2019 года — 5135). Из них, связанных с гражданско-правовыми отношениями 2166 (1562), с административно-правовыми отношениями 643 (3242), с банкротством предприятий и граждан 210 (308), корпоративными отношениями 10 (22) дел.

Следует отметить, что чуть более половины из всех дел рассмотрено на выездных заседаниях.

Объем взимания государственной пошлины в республиканский бюджет составил 4 миллиарда 351 миллион сумов (8 миллиардов 783 миллиона сумов).

Сумма добровольно уплаченной госпошлины на суде первой инстанции равнялась 793 миллионам сумов (915 миллионов сумов).

154 (183) предприятия из признанных банкротами 195 (305) сняты с государственной регистрации.

На пресс-конференции подчеркивалась роль широкой общественности, средств массовой информации в предотвращении преступности и в этом плане состоялся полезный обмен мнениями.

Участники мероприятия получили ответы на интересующие вопросы.

ККИА