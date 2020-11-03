"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО

МАСТЕРИЦАМ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ

27 октября состоялось торжественное вручение сертификатов 17 женщинам, успешно окончившим учебные курсы в рамках программы "Наставник — ученик", организованных Каракалпакским республиканским управлением Ассоциации "Хунарманд" в целях развития ремесленничества среди безработных женщин.

Курсы по обучению секретам национального ремесленничества были включены в адресную программу текущего года. Краткосрочные учебные курсы проводились в Тахиаташском районе по направлению "Вышивка" и в городе Нукусе по ручному ковроткачеству.

— Целью курсов является формирование предпринимательских навыков по различным направлениям ремесленничества, создание дополнительных рабочих мест и источников доходов у малоимущих семей в период пандемии, — рассказывает начальник управления Дильфуза Алламбергенова. — Из 17 женщин 5 стали членами ассоциации в качестве мастериц, остальные 12 прикреплены к наставницам в качестве учениц.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.