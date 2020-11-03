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ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСБЮДЖЕТЕ

Как известно, 19 октября этого года, на видеоселекторном совещании под председательством Президента страны, посвященном обсуждению параметров госбюджета на 2021 год, было указано на необходимость расширения полномочий местных Кенгашей по формированию бюджета.

На совещании отмечалось, что регионы должны научиться изыскивать и задействовать дополнительные резервы, решать за счет них социальные проблемы. Также подчеркивалось, что расходы бюджета должны быть прозрачными, министерства и ведомства, регионы должны тратить каждый сум с умом.

В целях реализации данных задач, по инициативе Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в Жокаргы Кенесе состоялось совещание, посвященное обсуждению проекта Закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год".

В совещании в форме видеоконференцсвязи приняли участие члены Сената Олий Мажлиса, представитель Министерства финансов Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководители соответствующих министерств и ведомоств, постоянных комиссий городского и районных кенесов.

Работу совещания вел сенатор У.Жалменов.

Заместитель начальника отдела Департамента государственного бюджета Минфина Узбекистана М.Аниђзов, министр финансов Республики Каракалпакстан М.Содиков широко проинформировали присутствующих о проекте Закона и об основных изменениях в налогово-бюджетной политике.

Отмечено, что в законопроекте определены порядки использования средств, выделяемых распорядителям бюджетных средств первого уровня из республиканского бюджета.

В целях обеспечения устойчивости государственного бюджета основные налоговые ставки сохранены без изменений. То есть, ставки налога на добавленную стоимость на уровне 15%, налога на прибыль — 15%, налога на доходы, уплачиваемые физическими лицами — 12%, налога на имущество с юридических лиц — 2%, налога с оборота — 4%.

В условиях пандемии в 2020 году ставки на некоторые налоги не были проиндексированы. В 2021 году ставки по алкоголю будут проиндексированы в два этапа: с 1 февраля — в среднем на 13,5%, с 1 октября — в среднем на 7%, сигаретам — на 5,2% и 7,6% соответственно. С 1 февраля размер индексации по бензину, дизельному топливу, сжиженному газу (пропан) составит 22%, по сжатому газу (метан), маркам бензина (Аи-80,90,92,93,95 и выше) и ЭКО дизтопливу — 15%. Вводится 10%-ный акцизный налог на цемент, а также снижена ставка на налог за пользование недрами.

Кроме того, на 15 процентов будут проиндексированы ставки земельного налога и налога за пользование водными ресурсами.

В 2021 году в доходах регионального бюджета существенных изменений не произойдет. Только налоги за пользование недрами в целях производства цемента и извести будут оставлены в местном бюджете. В предстоящем году прогноз по доходам ожидается в размере 1457,6 миллиарда сумов. Изменений в реестре крупных предприятий, уплачивающих налоги в республиканский бюджет и находящихся под надзором государственных инспекций, не ожидается.

Участники совещания обменялись конструктивными мнениями относительно законопроекта.

В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов и заместитель начальника управления аппарата Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Х.Ганжаев.

А.Жиемуратов,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.