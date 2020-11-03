"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ДЕСЯТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

В работе сессии, организованной в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, руководители секторов, отраслей, представители средств массовой информации.

Сессию вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

Повестка дня сессии была посвящена обсуждению проекта Указа Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы образования и воспитания в стране, ускорению развития сферы науки", разработанного на базе задач, определенных главой государства на торжественном собрании, посвященном Дню учителя и наставников.

По данному вопросу выступили председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, заместитель Председателя Совета Министров республики М.Жуманов, министр народного образования А.Аяпов, депутат от избирательного округа №32 "Киличбой" С.Хожамуратова.

Отмечено, что в настоящее время в нашей республике действуют 746 учреждений народного образования, в том числе 727 общеобразовательных школ, Мехрибанлык уйи и 18 детских центров "Баркамол авлод". В текущем учебном году в школах обучаются 352 тысячи 476 учеников, которым преподают 37 тысяч 310 педагогов.

Благодаря пристальному вниманию, уделяемому Президентом сфере народного образования, последовательно укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Только в 2019 году на эти цели из местного бюджета было выделено более 136 миллиардов сумов.

В этом году согласно Инвестиционной программе в 18 школах произведены ремонтно-строительные работы на 34 миллиарда 500 миллионов сумов, а за счет средств Антикризисного фонда почти на такую же сумму осуществлены ремонтно-строительные работы еще в 14 школах.

Кроме этого, на средства местного бюджета в размере 12 миллиардов 400 миллионов сумов капитально отремонтированы 23 объекта.

В проекте Указа приведены масштабные задачи по повышению качества и эффективности сферы образования, формированию у воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школьников и студентов современных знаний и навыков, обеспечению тесной интеграции между сферами образования и науки, непрерывности образовательного процесса.

Следует особо направить усилия на повышение роли и авторитета учителя в обществе, воспитание молодого поколения, способного состязаться в глобальной конкурентной среде, разработку общенациональной образовательной программы, усовершенствование учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями современности, доведение их до уровня мировых стандартов.

В проекте документа также уделено большое внимание вопросам расширения доли частного сектора, формирования конкурентной среды путем создания в регионах достаточного количества негосударственных образовательных учреждений, широкого развития государственно-частного партнерства, сети услуг в отрасли.

Он прошел оживленные обсуждения на сессиях местных кенесов, в образовательных учреждениях, по результатам которых поступило более 400 предложений. Все они систематизированы и будут приложены к проекту Указа.

По обсужденному вопросу сессия приняла соответствующее постановление.

А.Жиемуратов,

ККИА.