СТАЛ ЧЕМПИОНОМ УЗБЕКИСТАНА
21 октября этого года в Ташкенте прошел чемпионат Узбекистана по профессиональному боксу среди клубов.
Как сообщает пресс-служба Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи, ученик специализированной государственной общеобразовательной школы №36 Чимбайского района Асадбек Генжемуратов, завоевав пояс "SCD Championship", стал чемпионом страны в весовой категории до 54 килограммов.
Асадбек регулярно занимается боксом с 2017 года под руководством тренера Байназара Избасарова в Чимбайской районной детской и юношеской спортивной школе.
— В будущем мечтаю стать олимпийским чемпионом и оправдать надежды и доверие родителей и наставников, — сказал 14-летний чемпион.
ККИА