Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:32:02, 28.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ УЗБЕКИСТАНА

21 октября этого года в Ташкенте прошел чемпионат Узбекистана по профессиональному боксу среди клубов.

Как сообщает пресс-служба Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи, ученик специализированной государственной общеобразовательной школы №36 Чимбайского района Асадбек Генжемуратов, завоевав пояс "SCD Cham­pionship", стал чемпионом страны в весовой категории до 54 килограммов.

Асадбек регулярно занимается боксом с 2017 года под руководством тренера Байназара Избасарова в Чимбайской районной детской и юношеской спортивной школе.

— В будущем мечтаю стать олимпийским чемпионом и оправдать надежды и доверие родителей и наставников, — сказал 14-летний чемпион.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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