"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт СТАЛ ЧЕМПИОНОМ УЗБЕКИСТАНА 21 октября этого года в Ташкенте прошел чемпионат Узбекистана по профессиональному боксу среди клубов. Как сообщает пресс-служба Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи, ученик специализированной государственной общеобразовательной школы №36 Чимбайского района Асадбек Генжемуратов, завоевав пояс "SCD Cham­pionship", стал чемпионом страны в весовой категории до 54 килограммов. Асадбек регулярно занимается боксом с 2017 года под руководством тренера Байназара Избасарова в Чимбайской районной детской и юношеской спортивной школе. — В будущем мечтаю стать олимпийским чемпионом и оправдать надежды и доверие родителей и наставников, — сказал 14-летний чемпион. ККИА Сәне: 28.10.2020 12:46:12 2 мәрте оқылды