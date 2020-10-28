"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ХУДОЖНИК СЛОВА

Писателя манит творчество, жажда создания новых героев произведения. А герои А.Абдиева не только фантастические персонажи, но и наши современники со своими отрицательными и положительными чертами характеров, необычными историями из жизни. Они учат каждого из нас не совершать ошибок, жить, уважая свой народ и традиции.

Я убеждена в том, что люди, создающие литературные произведения, обладают особенным даром — наблюдательностью. Они замечают то, на что многие из нас не обращают внимания. А затем все замеченное ими находит отражение в рассказах, повестях, новеллах, романах. Случается, что из небольшой замеченной детали появляется идея, рождается сюжет. Каждый, кто занимается творчеством, знает, насколько важно вдохновение, когда словно сам собой возникает яркий образ. Облечь эмоции и чувства в слова может только настоящий художник, мастер пера.

Таким художником слова является Алланазар Абдиев. Читателям хорошо известны его произведения "Эльза ханым" ("Леди Эльза"), "Жын жыпырлар уясы" ("Пристанище джиннов"), "Бизлер бахытлы боламыз" ("Мы еще будем счастливы"), "Омир галма-галлары" ("Бесконечные жизненные неурядицы") и другие. На счету писателя более двадцати книг, сборников, в которые вошли повести, романы, рассказы, произведения для детей, а также публицистика.

В своих рассказах и повестях А.Абдиев часто обращается к историческим источникам, использует легенды и притчи, что придает особый оттенок его творчеству. В этом году вышла его книга "Собака и человек, или Испытание голодом", которая была тепло встречена читателями.

Он постоянно находится в творческом поиске и продолжает создавать новые произведения. Недавно из-под его пера появились произведения "Жаманкул койымшылыгы" ("Кладбище Жаманкул"), "Ана хаккында ода" ("Ода о матери") и "Жауынгир каракалпак ямаса нан ауыз тийн", рассказывающие об интересных и нелегких судьбах людей и народных традициях. Читая их и знакомясь с героями, ощущаешь несхожесть и неповторимость образов, что делает их особенными и запоминающимися.

Например, "Ода о матери", хоть и написанная в жанре фантастики, но оставляет яркое впечатление. Писатель смог показать, насколько сильна и естественна любовь матери к своим детям. Пусть сын был эгоистом, но все равно мать остается матерью. И даже самое жестокое обращение сына с родителями, лишение их жизни не остановило мать от попытки спасти сына от ада. Это произведение призывает читателя ценить своих родителей при жизни, ибо ближе и роднее их нет никого на свете.

Каждое творение Алланазара Абдиева заставляет задуматься: об общечеловеческих ценностях, о том, как важно оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Творчество писателя высоко оценено в нашей стране. Он является лауреатом Международного конкурса "Олтин калам", обладателем медали "Шухрат", лауреатом национальной премии "Ардаклау-2015".

Но для настоящего писателя самая большая награда — любовь и признание читателя, вдохновляющая на новые творческие свершения. А это значит, что нас впереди ждет еще немало встреч с героями новых произведений Алланазара Абдиева.

Х.Халилаева